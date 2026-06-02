Bericht: Finanzinvestor Triton greift nach Antriebsbauer Flender
Frankfurt, 02. Jun (Reuters) - Der Finanzinvestor Triton steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Übernahme des deutschen Antriebstechnik-Spezialisten Flender. Triton spreche mit dem derzeitigen Eigentümer Carlyle über eine Transaktion, die das Unternehmen mit rund drei Milliarden Euro bewerte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider. Eine Einigung könnte noch in dieser Woche verkündet werden. Vertreter von Triton, Carlyle und Flender lehnten Stellungnahmen gegenüber Bloomberg ab. Carlyle hatte Flender im Jahr 2021 für mehr als zwei Milliarden Euro von Siemens erworben, als sich der Münchner Technologiekonzern von mehreren Randgeschäften trennte.
(Bericht von Sabine Wollrab, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)