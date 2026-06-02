Bericht: Finanzinvestor Triton greift nach Antriebsbauer Flender

Frankfurt, ⁠02. Jun (Reuters) - Der Finanzinvestor Triton steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Übernahme des ‌deutschen Antriebstechnik-Spezialisten Flender. Triton spreche mit dem derzeitigen Eigentümer Carlyle ⁠über ⁠eine Transaktion, die das Unternehmen mit rund drei Milliarden Euro bewerte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am ‌Dienstag unter Berufung auf ‌Insider. Eine Einigung könnte noch in dieser Woche verkündet ⁠werden. Vertreter von Triton, Carlyle ‌und Flender lehnten ⁠Stellungnahmen gegenüber Bloomberg ab. Carlyle hatte Flender im Jahr 2021 für mehr ‌als zwei ⁠Milliarden Euro von ⁠Siemens erworben, als sich der Münchner Technologiekonzern von mehreren Randgeschäften trennte.

(Bericht von Sabine Wollrab, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)