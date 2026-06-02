Energie für Rechenzentren

Bloom Energy kann ohne Kapitalerhöhung weiter steigen

onvista · Uhr

Bloom Energy profitiert von positiven Aussagen zur Finanzierung. Das Unternehmen plant in absehbarer Zeit keine Kapitalerhöhung und bleibt damit ein spannender Kandidat für den KI-Infrastruktur-Ausbau.

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Was bewegt die Aktie?

Bloom Energy adressiert einen zentralen Engpass beim Bau von KI-Rechenzentren: die Energieversorgung. Das Unternehmen baut Lösungen, die unabhängig vom klassischen Stromnetz Energie bereitstellen können.

Für wachstumsstarke und volatile Unternehmen spielt die Finanzierung eine große Rolle. Kapitalerhöhungen können bestehende Aktionäre verwässern und Kurse schnell belasten. Bei Bloom Energy fällt dieses Risiko kurzfristig geringer aus, weil das Management in absehbarer Zeit keine Kapitalerhöhung plant.

Der Grund liegt im Geschäftsmodell. Bei großen Energieversorgungen für Rechenzentren sollen die Kosten nach rund sechs Monaten wieder verdient sein. Das erhöht die Attraktivität der Aktie, weil der Markt weniger Verwässerung einpreisen muss.

Die Aktie hatte bereits dynamisch zugelegt und kam zuletzt etwas zurück. Vorbörslich steigt sie wieder um etwa zwei bis drei Prozent. Damit rückt Bloom Energy nach der Konsolidierung erneut in den Fokus.

Martins Einschätzung

Bloom Energy bleibt ein interessanter Kandidat für Watchlist und Portfolio. Der Energiebedarf von KI-Rechenzentren schafft Rückenwind, und die Aussage zur ausbleibenden Kapitalerhöhung verbessert das Chance-Risiko-Verhältnis.

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