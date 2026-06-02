Was bewegt die Aktie?

Für Broadcom erwartet der Markt ein Umsatzwachstum von rund 48 Prozent und einen Gewinnanstieg von rund 52 Prozent. Ein Übertreffen dieser Erwartungen allein dürfte den Kurs kaum stark bewegen. Der Ausblick wird wichtiger sein.

Die Bewertung liegt bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 34. Damit ist Broadcom etwas teurer als der breite Chipsektor. Das PEG liegt aber bei rund 0,8 und wirkt im Verhältnis zum Wachstum nicht überzogen.

Charttechnisch hat Broadcom in diesem Jahr schwächer abgeschnitten als der Halbleitersektor insgesamt. Der SMH legte seit Jahresbeginn um etwa 60 Prozent zu, Broadcom erreichte nur ungefähr die Hälfte dieser Bewegung. Gleichzeitig ist die Aktie schon vor den Zahlen aus der Konsolidierung ausgebrochen. Das erhöht die Erwartungen.

Das größte Risiko liegt beim Anthropic-Auftrag. Der Markt hatte zeitweise eine Größenordnung von zehn Milliarden Dollar eingepreist. Erste Schätzungen liegen inzwischen nur noch bei etwa 2,5 Milliarden Dollar. Broadcom müsste diese Lücke durch andere Kunden mehr als ausgleichen, damit eine höhere Prognose überzeugt.

Martins Einschätzung

Broadcom hat weiter Potenzial, wenn der Ausblick stark genug ausfällt. Ohne klare Bestätigung der KI-Nachfrage könnte der vorweggenommene Ausbruch aber zum Risiko werden.