Broadcom - Neues Allzeithoch!

Gerade noch rechtzeitig hatten wir in der vergangenen Woche „neuen charttechnischen Schwung“ bei der Broadcom-Aktie ausgemacht. Diesen hat der Technologietitel inzwischen genutzt – und zwar für eines der besten Signale der Technischen Analyse: ein neues Allzeithoch (466,05 USD). Hinzu kommt eines unserer absoluten Lieblingssetups, welches eine hohe relative Stärke nach Levy mit dem Abschluss einer charttechnischen Konsolidierungsformation verbindet. Beides liegt bei der Broadcom-Aktie zusätzlich zum neuen Rekordlevel vor. So kann die Konsolidierung der letzten Monate als klassische Schiebezone interpretiert werden. Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich nun ein Anschlusspotenzial von 110 USD, was perspektivisch zu einem Kursziel im Bereich von 510 USD führt. Auch der trendfolgende MACD ist freundlich zu interpretieren. Auf Tagesbasis entsteht sogar gerade ein frisches Einstiegssignal, sodass der MACD derzeit für zusätzlichen Rückenwind sorgt. Unter Money Management-Aspekten ist die Ausbruchszone bei rund 400 USD weiterhin als Absicherung auf der Unterseite prädestiniert.

Broadcom (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Broadcom

Quelle: LSEG, tradesignal²

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