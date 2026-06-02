Märkte heute

Broadcom vor KI-Test, Alphabet nimmt Kapital auf

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Deutsche Post, STMicroelectronics, Credo Technology, HPE, Palo Alto, CrowdStrike, Bloom Energy, Broadcom, Alphabet

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

HPE: Zahlen-Knall und Prognose-Sprung

Hewlett Packard Enterprise überrascht mit starken Quartalszahlen, hebt den Ausblick deutlich an und profitiert von Networking, Cloud, KI sowie den Synergien aus der Juniper-Übernahme. Die Aktie reagiert entsprechend heftig – und auch Analysten ziehen nach.

Broadcom: KI-Euphorie vor den Zahlen

Vor dem nächsten Quartalsbericht steigt die Spannung: Analysten bleiben grundsätzlich optimistisch, sehen aber bei einzelnen KI-Aufträgen genau hin. Entscheidend wird, ob Broadcom die hohen Erwartungen an ASICs, TPUs und AI-Networking erneut erfüllen kann.

Alphabet: Milliarden für den KI-Ausbau

Alphabet will offenbar massiv Kapital einsammeln, um die nächste Investitionswelle im KI-Zeitalter zu finanzieren. Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage: Ist das ein starkes Wachstumssignal – oder ein Warnzeichen wegen Verwässerung und steigender Capex-Belastung?

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