Broadcom vor KI-Test, Alphabet nimmt Kapital auf

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

HPE: Zahlen-Knall und Prognose-Sprung

Hewlett Packard Enterprise überrascht mit starken Quartalszahlen, hebt den Ausblick deutlich an und profitiert von Networking, Cloud, KI sowie den Synergien aus der Juniper-Übernahme. Die Aktie reagiert entsprechend heftig – und auch Analysten ziehen nach.

Broadcom: KI-Euphorie vor den Zahlen

Vor dem nächsten Quartalsbericht steigt die Spannung: Analysten bleiben grundsätzlich optimistisch, sehen aber bei einzelnen KI-Aufträgen genau hin. Entscheidend wird, ob Broadcom die hohen Erwartungen an ASICs, TPUs und AI-Networking erneut erfüllen kann.

Alphabet: Milliarden für den KI-Ausbau

Alphabet will offenbar massiv Kapital einsammeln, um die nächste Investitionswelle im KI-Zeitalter zu finanzieren. Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage: Ist das ein starkes Wachstumssignal – oder ein Warnzeichen wegen Verwässerung und steigender Capex-Belastung?