Chinesischer Autobauer SAIC plant erste EU-Fabrik in Spanien

Berlin, ⁠01. Jun (Reuters) - Der chinesische Autobauer SAIC Motor will seine erste Fabrik in der EU im Nordwesten Spaniens errichten. ‌Für das Projekt in der Region Galicien sei eine Anfangsinvestition von rund ⁠200 ⁠Millionen Euro vorgesehen, teilte die dortige Regionalregierung am Montag mit. In dem Werk in der Hafenstadt Ferrol sollen nach Abschluss einer zweiten ‌Ausbauphase ab 2028 jährlich ‌bis zu 120.000 Fahrzeuge vom Band rollen und rund 1000 direkte Arbeitsplätze ⁠entstehen. Der Baubeginn ist für das ‌kommende Jahr geplant, ⁠sofern die spanische Zentralregierung die ausländische Direktinvestition genehmigt.

SAIC ist unter anderem für die in Europa beliebte ‌Marke MG ⁠bekannt. Spanien entwickelt sich ⁠zunehmend zu einem Sprungbrett für chinesische Hersteller. Der Rivale Chery plant die Produktion von Fahrzeugen in einem ehemaligen Nissan-Werk in Barcelona.

(Bericht von Andrei KhalipBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)