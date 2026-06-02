KI-Infrastruktur-Aktie

Credo wird nach starken Zahlen erst bei Rücksetzern spannend

onvista · Uhr

Credo Technology liefert starke Zahlen mit dreistelligem Wachstum bei Umsatz und Gewinn. Der Kursrückgang wirkt nach der massiven Rally eher wie eine Konsolidierung als wie ein Bruch der Investmentstory.

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Was bewegt die Aktie?

Credo Technology entwickelt Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Rechenzentren. Die Technik verbindet GPUs, Server und Netzwerkkomponenten. Für KI-Rechenzentren zählen dabei zwei Faktoren: hohe Geschwindigkeit und ein möglichst niedriger Energieverbrauch.

Das Geschäft wächst sehr stark. Der Umsatz stieg um 157 Prozent, der Gewinn um 231 Prozent. Beide Werte lagen deutlich über den Erwartungen. Auch der Ausblick fiel besser aus: Für das laufende Quartal liegt die Umsatzprognose um etwa fünf bis zehn Millionen Dollar über dem Konsens. Die Bruttomarge soll 67 bis 69 Prozent erreichen, während der Markt nur mit 65 Prozent gerechnet hatte.

Die Aktie hatte zuvor aber enorm zugelegt. Seit April stieg der Kurs von rund 87 Dollar bis auf 243 Dollar im Hoch. Nach so einer Bewegung reichen leicht bessere Zahlen nicht zwingend für den nächsten Kursschub.

Die Bewertung bleibt dennoch interessant. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 40 und damit unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 92. Das PEG liegt bei etwa 0,4. Damit fällt die Bewertung im Verhältnis zum Wachstum trotz der starken Rally weiter zurück.

Martins Einschätzung

Credo bleibt ein Kandidat für stärkere Rücksetzer. Die Zahlen stützen die Wachstumsstory, doch nach dem schnellen Anstieg bietet erst eine weitere Konsolidierung ein attraktiveres Chance-Risiko-Verhältnis.

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