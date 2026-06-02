CrowdStrike ist mir nach dem Anstieg zu teuer

Was bewegt die Aktie?

CrowdStrike hat nach einem langen Rücksetzer eine extreme Aufwärtsbewegung gestartet. Die Aktie notiert nach einem weiteren Anstieg von rund acht Prozent im Bereich von 780 Dollar.

Das Unternehmen gilt als führend in der Cybersicherheit und bietet eine Plattform, die auch für KI-Agenten und KI-Infrastruktur relevant ist. Diese Position erklärt, warum CrowdStrike dauerhaft höher bewertet wird als viele andere Softwarewerte.

Die Bewertung bleibt dennoch der zentrale Punkt. Während Palo Alto bei einem Forward-Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 82 bis 83 liegt, ist CrowdStrike noch deutlich teurer. Die Aktie handelt ungefähr mit dem Doppelten dieser Bewertung. CrowdStrike ist zwar selten günstig, doch die Erwartungen an die kommenden Zahlen sind entsprechend hoch.

Der Markt preist vor allem kräftige Gewinnsteigerungen ein. Genau das macht die Lage anspruchsvoll: Je stärker die Aktie im Vorfeld steigt, desto größer muss die operative Überraschung ausfallen, damit der Kurs weiter zulegen kann.

Martins Einschätzung

CrowdStrike bleibt ein starkes Unternehmen, doch der Kurs bietet nach der Rally kein attraktives Einstiegsniveau. Wer bereits investiert ist, kann über Absicherung nachdenken. Neue Käufe drängen sich auf diesem Niveau nicht auf.