CTS Eventim: 38 Prozent Plus im Live-Entertainment und internationale Expansion!

Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim hat für das erste Quartal 2026 Zahlen vorgelegt, die maßgeblich von einem starken Live-Entertainment-Geschäft geprägt sind. Für Anleger lohnt sich ein genauer Blick auf die beiden Unternehmensbereiche und die spezifische Umsatzentwicklung.

Zwei Säulen für den Ticketvertrieb und Veranstaltungen

Das Geschäftsmodell von CTS Eventim ruht auf zwei tragenden Bereichen, die sich gegenseitig ergänzen. Im Segment Ticketing betreibt der Konzern Plattformen, über die Eintrittskarten für Konzerte, Theater, Sportveranstaltungen und andere Events verkauft werden. Das Unternehmen verdient dabei an System- und Vorverkaufsgebühren, die bei jedem Ticketkauf anfallen. Der zweite Bereich ist das sogenannte Live-Entertainment. Hier tritt CTS Eventim selbst als Veranstalter von Tourneen, Festivals und Events auf und plant die Veranstaltungen von der ersten Organisation bis zur finalen Durchführung. Durch diese Kombination profitiert das Unternehmen sowohl von den reinen Ticketverkäufen als auch von den Einnahmen aus den Veranstaltungen selbst, was eine breite Wertschöpfung ermöglicht.

Ein Blick auf die Quartalszahlen

Am 28. Mai veröffentlichte der Konzern die Geschäftszahlen für das erste Quartal des Jahres, welche eine solide Entwicklung aufzeigen. Der Konzernumsatz kletterte in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23,0 Prozent auf 613,5 Millionen Euro. Auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, in der Finanzwelt kurz EBITDA genannt, stieg um 18,5 Prozent auf 118,9 Millionen Euro an. Die entsprechende Gewinnmarge blieb dabei mit 19,4 Prozent nahezu stabil. Ein detaillierter Blick auf die Segmente zeigt, dass das Live-Entertainment mit einem Umsatzsprung von 38,3 Prozent auf 403,6 Millionen Euro einen beachtlichen Teil zu diesem Ergebnis beitrug. Das Ticketing-Geschäft entwickelte sich mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 219,0 Millionen Euro ebenfalls positiv, wenngleich etwas ruhiger. Zudem erhielten Aktionäre im Mai eine Dividendenausschüttung in Höhe von 1,44 Euro je Anteilsschein.

Internationale Ausrichtung und hohe Nachfrage

Aus der Perspektive des Konzerns ergeben sich für die kommende Zeit klare Faktoren, die das Wachstum weiter stützen sollen. Die Unternehmensführung setzt auf die internationale Expansion und eine vertiefte Zusammenarbeit mit Künstlern sowie Veranstaltern über die europäischen Grenzen hinaus, beispielsweise in Nordamerika. Eine anhaltend robuste Nachfrage nach Konzertbesuchen und Festivals bildet dabei ein verlässliches Fundament. Die Menschen zeigen weiterhin eine ausgeprägte Bereitschaft, Geld für gemeinsame Freizeitaktivitäten und Erlebnisse auszugeben. Der Konzern nutzt zudem seine etablierten Plattformen, um durch datengestützte Vermarktung Tickets zielgerichtet an das passende Publikum zu bringen. Die zunehmende Digitalisierung des Ticketverkaufs reduziert gleichzeitig die Kosten für gedruckte Karten und den physischen Versand, was sich schonend auf die Ausgabenseite des Unternehmens auswirkt.

Stabile Entwicklung im aktuellen Marktumfeld

Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf 2026 sieht der Vorstand die Entwicklung des Unternehmens im Rahmen der eigenen Erwartungen. Das Marktumfeld für Freizeit- und Unterhaltungsangebote zeigt sich widerstandsfähig, selbst in Phasen wirtschaftlicher Schwankungen. Für den Konzern wird es maßgeblich sein, die Gewinnmargen auch bei fortgesetztem Umsatzwachstum auf dem aktuellen Niveau zu halten und das internationale Geschäft planmäßig auszubauen. Das Management konzentriert sich darauf, das Live-Entertainment-Geschäft weiter zu skalieren und das Ticketing als verlässliche Einnahmequelle zu sichern, um auch in den kommenden Quartalen stabile Ergebnisse zu liefern.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf CTS Eventim AG & Co KGaA

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert CTS Eventim AG & Co KGaA zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU060U, das am 25.06.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie CTS Eventim AG & Co KGaA notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 60,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts CTS Eventim AG & Co KGaA an der maßgeblichen Börse am 18.06.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 60,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.06.2027 haben und davon ausgehen, dass die CTS Eventim AG & Co KGaA am 18.06.2027 auf oder über 60,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 02.06.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK