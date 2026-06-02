Dax-Anleger tasten sich vor

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠02. Jun (Reuters) - Nach dem schwachen Wochenstart wagen sich Dax-Anleger vorsichtig aus der Deckung. Der deutsche Leitindex zog ‌zur Eröffnung am Dienstag um 0,8 Prozent auf 25.197 Punkte an. "Im ⁠Mittelpunkt ⁠steht einmal mehr der Iran-Konflikt, bei dem Hoffnungen auf eine Entspannung immer wieder von neuen Unsicherheiten durchkreuzt werden", erklärte Timo Emden ‌von Emden Research. "Während in ‌den USA die KI-Fantasie viele Anleger nahezu elektrisiert und die Kurse ⁠großer Technologiewerte antreibt, überwiegt hierzulande die ‌Skepsis."

Bei den Einzelwerten ⁠war Infineon mit einem Plus von mehr als fünf Prozent der größte Kursgewinner im Dax. ‌Auch SAP ⁠war weiter gefragt. Die ⁠Titel des Softwarekonzerns zogen rund 1,5 Prozent an, nachdem sie am Vortag gut acht Prozent zugelegt hatten.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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