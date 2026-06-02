Dax dürfte nach durchwachsenem Juni-Start zulegen

Nach weiteren Rekorden an der Wall Street zeichnet sich im Dax am Dienstag wieder ein kleiner Anstieg ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 25.098 Punkte.

Der Wochenstart war durchwachsen, mit einer Tagesspanne von 400 Punkten um die runde Marke von 25.000 Punkten bei einem Tagestief von 24.901 Punkten und einem Tageshoch von 25.301 Punkten. Die seit Wochen erhoffte nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran lässt weiter auf sich warten. Immerhin wird aber weiter verhandelt, US-Präsident Trump sprach sogar von "schnellem Tempo".

USA: Rekorde halten an

Getrieben vom Boom-Thema KI haben die US-Indizes am Montag nach und nach an ihre Rekordserie angeknüpft. Zuerst war es der Leitindex Dow Jones Industrial, der eine Bestmarke erreichte. Andere Indizes folgten spätestens, als US-Präsident Donald Trump die zwischenzeitlichen Sorgen zerstreute, dass der Iran seinen Austausch mit den USA über ein Kriegsende einstellen könnte. Aufgrund der Hängepartie in den Iran-Gesprächen blieben die Kursgewinne aber zumeist moderaten Ausmaßes.

Der Dow mühte sich zu einem Plus von rund 0,1 Prozent auf 51.079 Punkte, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,6 Prozent auf 30.514 Zähler stieg. Der marktbreite S&P 500 verbuchte mit einem Anstieg um rund 0,3 Prozent auf 7.600 Punkten seinen achten positiven Handelstag in Folge.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 51.079 + 0,09 Prozent S&P 500 7.600 + 0,26 Prozent Nasdaq 30.514 + 0,60 Prozent

Asien: Uneinheitlich

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Tokio nach dem Rekord am Montag nach unten ging, zogen die Indizes in Hongkong und an den chinesischen Festlandsbörsen an.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab rund eine Stunde vor Handelsende knapp 0,7 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zog im dortigen späten Handel um rund zwei Prozent an. Mit einem Anstieg von lediglich knapp einem Prozent seit Ende 2025 hinkt der Hang Seng deutlich hinter vielen asiatischen Indizes wie dem Nikkei 225 oder dem Kospi hinterher. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen entwickelte sich im bisherigen Jahresverlauf ebenfalls deutlich schlechter als seine Pendants in Tokio oder Seoul. Am Dienstag legte der CSI zuletzt rund zwei Prozent zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 66.498 - 0,68 Prozent Hang Seng 25.859 + 1,82 Prozent CSI 300 4.930 + 1,78 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 126,22 + 0,16 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,00 - 0,009 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,43 - 0,045 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1637 + 0,05 Prozent Dollar in Yen 159,72 + 0,03 Prozent Euro in Yen 185,86 + 0,09 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 94,17 USD - 0,81 USD WTI 91,30 USD - 0,86 USD

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 96 (75) EUR - 'BUY'

- WDH/MORGAN STANLEY HEBT SALZGITTER AUF 'OW' (EW) - ZIEL 70,80 (45,50) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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