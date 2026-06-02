Vorbörse 02.06.2026

Dax dürfte nach durchwachsenem Juni-Start zulegen

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Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Nach weiteren Rekorden an der Wall Street zeichnet sich im Dax am Dienstag wieder ein kleiner Anstieg ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 25.098 Punkte.

Der Wochenstart war durchwachsen, mit einer Tagesspanne von 400 Punkten um die runde Marke von 25.000 Punkten bei einem Tagestief von 24.901 Punkten und einem Tageshoch von 25.301 Punkten. Die seit Wochen erhoffte nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran lässt weiter auf sich warten. Immerhin wird aber weiter verhandelt, US-Präsident Trump sprach sogar von "schnellem Tempo".

USA: Rekorde halten an

Getrieben vom Boom-Thema KI haben die US-Indizes am Montag nach und nach an ihre Rekordserie angeknüpft. Zuerst war es der Leitindex Dow Jones Industrial, der eine Bestmarke erreichte. Andere Indizes folgten spätestens, als US-Präsident Donald Trump die zwischenzeitlichen Sorgen zerstreute, dass der Iran seinen Austausch mit den USA über ein Kriegsende einstellen könnte. Aufgrund der Hängepartie in den Iran-Gesprächen blieben die Kursgewinne aber zumeist moderaten Ausmaßes.

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Der Dow mühte sich zu einem Plus von rund 0,1 Prozent auf 51.079 Punkte, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,6 Prozent auf 30.514 Zähler stieg. Der marktbreite S&P 500 verbuchte mit einem Anstieg um rund 0,3 Prozent auf 7.600 Punkten seinen achten positiven Handelstag in Folge.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.079+ 0,09 Prozent
S&P 5007.600+ 0,26 Prozent
Nasdaq30.514+ 0,60 Prozent

Asien: Uneinheitlich 

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Tokio nach dem Rekord am Montag nach unten ging, zogen die Indizes in Hongkong und an den chinesischen Festlandsbörsen an.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab rund eine Stunde vor Handelsende knapp 0,7 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zog im dortigen späten Handel um rund zwei Prozent an. Mit einem Anstieg von lediglich knapp einem Prozent seit Ende 2025 hinkt der Hang Seng deutlich hinter vielen asiatischen Indizes wie dem Nikkei 225 oder dem Kospi hinterher. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen entwickelte sich im bisherigen Jahresverlauf ebenfalls deutlich schlechter als seine Pendants in Tokio oder Seoul. Am Dienstag legte der CSI zuletzt rund zwei Prozent zu.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.498- 0,68 Prozent
Hang Seng25.859+ 1,82 Prozent
CSI 3004.930+ 1,78 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,22+ 0,16 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,00- 0,009 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,43- 0,045 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1637+ 0,05 Prozent
Dollar in Yen159,72+ 0,03 Prozent
Euro in Yen185,86+ 0,09 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent94,17 USD- 0,81 USD
WTI91,30 USD- 0,86 USD

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 96 (75) EUR - 'BUY'

- WDH/MORGAN STANLEY HEBT SALZGITTER AUF 'OW' (EW) - ZIEL 70,80 (45,50) EUR

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(mit Material von dpa-AFX)

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