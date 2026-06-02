Frankfurt, 02. ⁠Jun (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Zum Wochenanfang hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent auf 25.003 Punkte nachgegeben und ‌damit die Marke von 25.000 Punkten verteidigt. Für Verunsicherung hatte ein Medienbericht gesorgt, demzufolge der Iran die indirekten Verhandlungen mit den ⁠USA über ⁠eine Beilegung des Konflikts wegen des Vorgehens Israels im Libanon vorerst gestoppt hat. Dies hatte erneut die Ölpreise in die Höhe getrieben. Die Begeisterung für Künstliche Intelligenz hatte dagegen an der Wall Street für neue Rekordstände gesorgt.

Neben der weiteren Entwicklung ‌im Nahen Osten haben Börsianer im ‌Tagesverlauf die Auswirkungen der gestiegenen Ölpreise auf die Inflation im Blick. Die europäische Statistikbehörde legt die Daten für die Verbraucherpreise im vergangenen ⁠Monat vor. In der Euro-Zone dürfte die Inflation im Mai als ‌Folge des Iran-Kriegs voraussichtlich erneut ⁠gestiegen sein. Erwartet wird eine Teuerungsrate von 3,2 Prozent, nach 3,0 Prozent im April, wie aus einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter Ökonomen hervorgeht.

Für Überraschungen könnte auch ‌die Technologiemesse Computex sorgen, die ⁠in Taiwan offiziell ihre Tore ⁠öffnet. Der Hauptredner des Tages ist Lip-Bu Tan, der Chef des US-Chipkonzerns Intel. Er wird voraussichtlich neue Produkte präsentieren. Die Computex in der Hauptstadt Taipeh zählt zu den weltweit wichtigsten Technologiemessen für globale Trends der IT-, Halbleiter- und KI-Industrie.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 25.003,04

EuroStoxx50 6.034,95

EuroStoxx50-Future 6.027,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 51.078,88 +0,1%

Nasdaq

S&P 500 7.599,96 +0,3%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.056,24 -0,0%

Hang Seng 25.803,84 +1,6%

(Bericht von Stefanie Geiger, ⁠redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)