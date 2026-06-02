Dax Chartanalyse 02.06.2026

Dax-Käufer bleiben am Ball

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.40025.500
Dax-Unterstützung25.00024.800

Dax-Rückblick:

Der Dax geriet gestern im späten Handel ordentlich unter Druck und setzte an die Marke von 24.900 Punkte zurück. Der Grund waren - wie sollte es anders sein aktuell - Schlagzeilen zum Iran-Konflikt. Von dem Verkaufsdruck ist heute morgen nicht mehr viel übrig - im Gegenteil, der Index zieht wieder kräftig an.

Dax-Ausblick: 

Die Konsolidierung der vergangenen Handelstage im Bereich um 25.000 Punkte trägt nach dem Anstieg zuvor den Charakter einer bullischen Flaggenformation im Stundenchart. Aus rein charttechnischer Sicht ist daher in den kommenden Tagen tendenziell mit einer Auflösung auf der Oberseite und weiter anziehenden Kursen zu rechnen.

Lediglich ein erneuter Rücksetzer unter 24.900 Punkte bringt die Verkäufer zurück ins Spiel, bis dahin haben die Käufer aus technischer Sicht das bessere Blatt.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU92AJ) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 02.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.740,30 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU669N) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 02.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.794,32 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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