Dax-Käufer bleiben am Ball

Dax-Widerstand 25.400 25.500 Dax-Unterstützung 25.000 24.800

Dax-Rückblick:

Der Dax geriet gestern im späten Handel ordentlich unter Druck und setzte an die Marke von 24.900 Punkte zurück. Der Grund waren - wie sollte es anders sein aktuell - Schlagzeilen zum Iran-Konflikt. Von dem Verkaufsdruck ist heute morgen nicht mehr viel übrig - im Gegenteil, der Index zieht wieder kräftig an.

Dax-Ausblick:

Die Konsolidierung der vergangenen Handelstage im Bereich um 25.000 Punkte trägt nach dem Anstieg zuvor den Charakter einer bullischen Flaggenformation im Stundenchart. Aus rein charttechnischer Sicht ist daher in den kommenden Tagen tendenziell mit einer Auflösung auf der Oberseite und weiter anziehenden Kursen zu rechnen.

Lediglich ein erneuter Rücksetzer unter 24.900 Punkte bringt die Verkäufer zurück ins Spiel, bis dahin haben die Käufer aus technischer Sicht das bessere Blatt.