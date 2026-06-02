DAX® - Verschnaufpause als mögliche Flagge?

Zu Wochenbeginn hatte der DAX® mit einer ordentlichen Schwankungsbreite zu kämpfen. Zwischen Tageshoch und -tief lagen exakt 400 Punkte. Aufgrund dieser Volatilität entsteht ein sog. Außenstab, der zudem die Kurslücke aus der vergangenen Woche (untere Gapkante bei 24.944 Punkten) schloss. Dennoch dürfte das Aktienbarometer heute freundlich starten, was nicht zuletzt den neuen Rekordständen in den USA zu verdanken ist. So hat beispielsweise der S&P 500® erstmals die Marke von 7.600 Punkten überwunden, während der Nasdaq-100® sein Allzeithoch bis auf 30.634 Punkte ausbauen konnte. Unter dem Strich bleiben die Vorgaben also konstruktiv. Hierzulande könnte sich das jüngste „Durchatmen“ als mögliche Flaggenkonsolidierung im Stundenbereich herauskristallisieren. Deren Auflösung dient als Katalysator, um die DAX®-Rekordstände bei 25.406/25.438/25.508 Punkten ins Visier zu nehmen. Ein Vorstoß in „uncharted territory“ würde vermutlich sogar nochmals ein neues Aufwärtsmomentum entfachen, denn damit wäre die Seitwärtsphase seit dem Allzeithoch von Mitte Januar beendet. Auf der Unterseite stehen dagegen die Ausbruchszone bei 24.700 sowie die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.167 Punkten) als wichtige Haltemarken zur Verfügung.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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