Bahnindustrie 2025 mit neuen Rekorden bei Umsatz und Auftragseingängen

Berlin, 02. Jun (Reuters) - ⁠Der milliardenschwere Sondertopf zur Modernisierung der Infrastruktur beschert der Bahnindustrie Rekordzahlen. Sowohl der Umsatz mit 15,6 Milliarden Euro als auch der Auftragseingang mit 21,8 Milliarden hätten im vergangenen Jahr auf einem Höchstwert gelegen, teilte der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) am Dienstag in Berlin mit. Anders als in der Vergangenheit kamen dabei auch spürbare Impulse aus dem Inland, das mittlerweile für fast zwei Drittel ‌des Geschäfts steht. 2024 hatten sich die Erlöse noch auf 15,0 Milliarden Euro summiert, was also einem Plus von vier Prozent entspricht. Die Auftragseingänge erhöhten sich noch deutlicher um 19 Prozent.

Bei den Bestellungen gab es 2025 einen Zuwachs von ⁠zwölf Prozent bei ⁠Fahrzeugen, im Infrastrukturgeschäft sogar von 36 Prozent. Ein großer Teil des insgesamt 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögens fließt in die Sanierung des Schienennetzes. Wichtige Strecken wie zuletzt Berlin-Hamburg werden dabei über Monate gesperrt und komplett erneuert. 2025 wurden mehr als 4200 Stelleinheiten verbaut, also bestimmte Komponenten im Gleis wie Stellwerke, Signale oder Weichen. Im Schnitt der vergangenen Jahre waren es 2500 Stelleinheiten. 2026 dürften es noch deutlich mehr werden.

Eine Umsatzprognose für dieses Jahr wollte Verbandspräsident Andre Rodenbeck nicht geben. Weil es ‌aber vor allem Projektgeschäft sei, dürften die guten Auftragseingänge auf Jahre helfen. ‌Die Branche setze auf eine verbindliche Verstetigung der staatlichen Investitionen. "Das Sondervermögen hat ein Ablaufdatum." Es endet im Jahr 2036. Der Verband plädierte für einen langfristigen Eisenbahninfrastrukturfonds.

MÜHSAMER START

Das Bundesfinanzministerium hatte am Montag den ersten Monitoring-Bericht zur Nutzung des 500-Milliarden-Topfes veröffentlicht. Mit diesem soll der jahrelange Investitionsstau ⁠aufgelöst werden. Im Haushaltsjahr 2025 wurden daraus Ausgaben in Höhe von 24,0 Milliarden Euro geleistet, geplant waren aber 37,2 Milliarden.

VDB-Expertin ‌Sarah Stark sagte, es sei ein langer Atem nötig. Die Unternehmen - ⁠der Verband vertritt unter anderem die Interessen von Siemens Mobility, ABB, Alstom, Bertrandt, Stadler und Strabag - müssten Kapazitäten aufbauen. Dies werde nur geschehen, wenn es langfristige Planbarkeit gebe. Die derzeitigen Planungen sähen aber für den Bundeshaushalt 2027 eine Einsparung von 1,5 Milliarden Euro im Verkehrsbereich vor. Experten bezeichnen dies als Verschiebebahnhof, weil Investitionen dann ‌aus dem Sondervermögen kommen, der Kernhaushalt Verkehr aber kleiner ist als ⁠früher. Das passe nicht zusammen, sagte Stark. Es ⁠sollte um zusätzliche Investitionen gehen.

Stark ergänzte, im Schienenbereich seien 2025 fast alle bereitgestellten Mittel aus dem Sondervermögen verbaut worden. "An uns liegt es nicht." Es gebe insgesamt zwar höhere Investitionen im Schienenbereich, aber keine Koppelung der Mittel an konkrete Projekte wie beispielsweise den Bau von Oberleitungen. Die genaue Umsetzung komme eher kurzfristig, was einer langfristigen Planung entgegenstehe. Die Korridorsanierungen zeigten, dass es schnell gehen könne. Es gebe aber auch Engstellen wie bei der Abnahme der Projekte, wo Personal fehle.

Laut Deutsche-Bahn-Chefin Evelyn Palla ist ein leistungsfähiges Schienennetz der Schlüssel für eine Trendwende des seit Jahren defizitären Staatskonzerns, dessen Unpünktlichkeit im Fernverkehr berüchtigt ist. Zusätzlich zum Sondervermögen investiere auch die Bahn selbst, dieses Jahr seien mehr als 23 Milliarden Euro ⁠dafür eingeplant. Die vielen Baustellen bremsen die Züge aber auch aus. "Die Pünktlichkeit bleibt auch in 2026 unser größtes Sorgenkind", sagte Palla.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)