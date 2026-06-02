Deutsche Post: Wieso ich DHL trotz Ausbruch nicht kaufe

Was bewegt die Aktie?

Kepler Cheuvreux sieht für die Deutsche-Post-Aktie rund 15 Prozent Kurspotenzial und setzt das Kursziel auf 60 Euro. Der positive Impuls trifft auf einen starken Transportsektor und verstärkt den bereits laufenden Aufwärtstrend.

Der wichtigste fundamentale Punkt bleibt das Expressgeschäft von DHL. Dort könnten schwerere Lieferungen, steigende Volumen und höherwertige Sendungen die Margen stützen. Versicherte Sendungen bringen zusätzliches Ertragspotenzial.

Trotzdem bleibt die Aktie kein klarer Kauf. Amazon öffnet sein Liefergeschäft für Unternehmen, die ihre Waren nicht direkt über Amazon verkaufen. Dadurch könnte der Konzern seine Logistik stärker auslasten und den Wettbewerb im Paket- und Expressgeschäft verschärfen. Diese Größe macht Amazon zu einem Risiko, das der Markt derzeit kaum einpreist.

Charttechnik

Der Kurs hat die Zwischenhochs knapp unter 52 Euro überwunden. Der Ausbruch kam mit Momentum und einem kleinen Aufwärts-Gap. Damit gilt die Bodenbildung als abgeschlossen, die Aktie notiert im Bereich von Mehrjahreshochs.

Aus der vorherigen Bewegung von rund acht Euro ergibt sich ein charttechnisches Ziel im Bereich von 59 Euro. Das passt gut zum Kursziel von 60 Euro.

Martins Einschätzung

Die Aktie zeigt einen sauberen Trend, doch der fundamentale Rückenwind reicht für einen Neueinstieg nicht aus. In anderen Dax-Werten wirken die Chancen derzeit attraktiver.