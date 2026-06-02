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Dividendenkalender heute, 02.06.2026

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Thema: Wasserstoff

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 02. Juni 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AdvantestHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin
BaslerEndgültiges ex-Dividenden Datum
BaslerJährlicher Ex-Dividenden-Tag
Deutsche BankJährlicher Dividendenzahlungstermin
Deutsche BankEndgültiges Dividenden Datum
Friedrich VorwerkEndgültiges ex-Dividenden Datum
Friedrich VorwerkJährlicher Ex-Dividenden-Tag
Kion GroupJährlicher Dividendenzahlungstermin
Kion GroupEndgültiges Dividenden Datum
Kla-TencorVierteljährliches Dividenden Datum
Kla-TencorVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
NN GroupEndgültiges Dividenden Datum
NN GroupHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin
ZoetisVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
ZoetisVierteljährliches Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
Kion
Friedrich Vorwerk
Zoetis
Kla-Tencor
NN Group
Basler
Advantest

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