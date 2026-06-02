Dobrindt erwartet noch dieses Jahr Abkommen zu Abschiebezentren

Berlin, 02. Jun (Reuters) - ⁠Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die Einigung der EU auf eine neue Rückführungsverordnung als "wahren Ruck für mehr Ordnung in der EU-Migrationspolitik" bezeichnet. Nach Jahren der Unordnung und des Kontrollverlustes gelinge es nun, wieder deutlich mehr Ordnung, Klarheit und Konsequenz zu schaffen, sagte der Minister am Dienstag in Berlin. Er erwarte noch in diesem Jahr erste Vereinbarungen mit Drittstaaten über die Einrichtung von Abschiebezentren. Das sei ‌jedoch "ein dickes Brett, was es da zu bohren gilt". Beim Koalitionspartner SPD wurde die Einigung zurückhaltender bewertet.

Die Innenminister hatten im Zuge des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) bereits die Grundlagen für die Einigung auf die Abschiebezentren gelegt, wohin möglicherweise auch ⁠Asylverfahren ausgelagert werden ⁠könnten. Ziel ist es, zu verhindern, dass Menschen ohne Bleiberecht dauerhaft in Europa bleiben können, wie dies derzeit trotz abgelehnter Asyl-Anträge noch meistens der Fall ist.

"Mit der Einigung schaffen wir die Möglichkeit und rechtlichen Voraussetzungen für Return Hubs außerhalb der Europäischen Union, und wir reduzieren die Hürden für Abschiebungen", sagte Dobrindt. Die neuen Regeln seien ein deutlicher Schlag gegen das Geschäftsmodell krimineller Schleuserbanden. Deutschland führe dazu gemeinsam mit den Niederlanden, Dänemark, Griechenland und Österreich Gespräche mit möglichen Partnerländern. Welche dies ‌sein könnten, ist noch offen. Die Niederlande hatten in der Vergangenheit unter ‌anderem Uganda ins Spiel gebracht.

Die am Montagabend auf Zypern erzielte vorläufige Einigung sieht vor, dass abgelehnte Asylbewerber, die nicht in ihre Heimat zurückkehren können, in sogenannte Rückkehrzentren ("Return Hubs") in Drittstaaten gebracht werden können. Dies kann als Endziel oder als Transferzentrum für die Weiterreise dienen. ⁠Voraussetzung ist ein Abkommen mit einem Drittstaat, der internationale Menschenrechtsstandards und den Grundsatz der Nicht-Zurückweisung achtet, teilte der Europäische Rat mit. ‌Unbegleitete Minderjährige sind von solchen Vereinbarungen ausgenommen.

Die Verordnung verpflichtet zudem ⁠ausreisepflichtige Menschen zur Kooperation mit den Behörden. Bei Verweigerung drohen ihnen Sanktionen wie die Kürzung von Sozialleistungen oder die Verweigerung von Anreizen zur freiwilligen Rückkehr. . Auch eine Abschiebehaft von bis zu 30 Monaten ist in Extremfällen möglich.

Kritik von Menschenrechtsorganisationen, die neuen Regeln verletzten Menschenrechte, wies Dobrindt zurück. "Die ist vollkommen abwegig", sagte er. Es handle ‌sich um ein rechtsstaatliches und notwendiges Verfahren. Die Zustimmung zu ⁠der Verordnung sei innerhalb der Bundesregierung mit dem Koalitionspartner ⁠SPD abgestimmt gewesen.

SPD-Innenexperte Sebastian Fiedler äußerte sich jedoch skeptisch. "Return Hubs außerhalb der EU können lediglich sehr kleine Bausteine in einem Gesamtkonzept sein", erklärte er. "Ein echter Gamechanger werden solche Zentren daher vermutlich nicht werden." Es seien noch viele Fragen offen, insbesondere welche Länder dafür in Betracht kämen. Zudem würden die Zentren enorme Kosten verursachen und Gerichte würden letztlich über die Zulässigkeit von Überstellungen entscheiden.

Das Parlament und die EU-Staaten müssen dem Kompromiss noch formal zustimmen, was in der Regel als Formsache gilt. Die Zahl der Abschiebungen in der EU war im vergangenen Jahr gestiegen. Der Europäischen Kommission zufolge wurden 2024 etwa 28 Prozent der ausreisepflichtigen Migranten zurückgeführt. Gleichzeitig sank die Zahl der Asylanträge in der EU zuletzt kontinuierlich. ⁠In Deutschland lag sie im Mai laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) so niedrig wie seit 2020 nicht mehr.

(Bericht von: Markus Wacket; Reuters TV; Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)