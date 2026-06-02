Dreame Vacuum wurde mit dem renommierten Red Dot Award ausgezeichnet und schreibt damit ein neues Kapitel seiner Erfolgsgeschichte

Dreame Vacuum wurde für seinen Dreame R30 mit dem prestigeträchtigen Red Dot Design Award für die herausragende Designqualität und Innovation des Produkts ausgezeichnet. Dieses Gütesiegel verdeutlicht das Engagement von Dreame, modernste Technologie mit nutzerorientiertem Design zu verbinden und damit neue Maßstäbe im Bereich hochwertiger Reinigungslösungen für den Haushalt zu setzen.

Im Zuge seines globalen Expansionskurses veranstaltete Dreame am 27. Mai in Frankreich erfolgreich eine Produktvorstellung, bei der das Unternehmen seine Flaggschiff-Staubsaugermodelle Z30 Pro Aqua, Aqua Air und R20 Pro vorstellte. Die Veranstaltung stieß bei Gästen aus der Branche, lokalen Verbrauchern und Medienvertretern auf großes Interesse und markierte einen wichtigen Meilenstein bei der Expansion von Dreame in Europa.

Der größte Vorteil der Dreame-Staubsauger ist ihr leistungsstarker Hochgeschwindigkeits-Digitalmotor. Der adaptive Zyklon ist das hochpräzise Steuerungszentrum für die Gesamtleistung. Ausgestattet mit CelesTect" Dust Lighting und der TangleCut" Multi-Surface Brush setzt Dreame Vacuum neue Maßstäbe in der Branche.

Unter den neu vorgestellten Produkten zeichnet sich der Z30 Pro Aqua durch seine vielseitigen Bodenpflegefunktionen aus. Die AquaCycle" 2.0 Wet Cleaning Brush beseitigt sowohl nasse als auch trockene Verschmutzungen und wird durch eine One-Touch-Selbstreinigung sowie Heißlufttrocknung unterstützt. Beim Trockenstaubsaugen verhindert die TangleCut" Multi-Surface Brush, dass sich Haare auf verschiedenen Oberflächen verwickeln. Angetrieben von einer Saugleistung von bis zu 855 W und einer maximalen Laufzeit von 90 Minuten liefert er eine überragende Leistung, während eine Filterleistung von 99,99 % Ihre Luft so frisch hält wie Ihre Böden.

Die Wettbewerbsfähigkeit von Dreame wird durch die beeindruckenden Verkaufszahlen noch einmal unterstrichen. Der Dreame V20 Pro beispielsweise zählte in den Verkaufsranglisten des ersten Quartals zu den Spitzenreitern und festigte damit seine Führungsposition auf dem Staubsaugermarkt. Darüber hinaus verzeichnete das Modell ein Wachstum von 108 % gegenüber dem Vorquartal; der Absatz überstieg im ersten Quartal 2026 die Marke von 9.000 Einheiten. Dies stellt einen bemerkenswerten Meilenstein in der globalen Expansion von Dreame Vacuum dar und unterstreicht die überwältigende Anerkennung der Verbraucher für seine hochmoderne Reinigungstechnologie und sein Premium-Design.

Mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet zu werden, ist ein Beweis für die Designstärke von Dreame Vacuum. Dreame Vacuum wird seinen ursprünglichen Zielsetzungen treu bleiben, die Grenzen des Designs und der Technologie weiter verschieben und noch mehr erstklassige Haushaltsgeräte für Verbraucher weltweit entwickeln.

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SYLVIA HU

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