Drohnenangriffe auf Raffinerien zwingen Russland zu höheren Ölexporten

02. ⁠Jun (Reuters) - Russland hat wegen der ukrainischen Drohnenangriffe auf seine Raffinerien die Rohölexporte über seine Westhäfen deutlich ausgeweitet. Die Ausfuhren über die Häfen Primorsk, Ust-Luga ‌und Noworossijsk stiegen im Mai im Vergleich zum Vormonat um 15 Prozent auf 2,5 Millionen Barrel ⁠pro ⁠Tag, wie zwei mit den Daten vertraute Brancheninsider am Montag der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Dies ist der höchste Wert seit September 2024. Die Regierung in Moskau ist zu diesem Schritt ‌gezwungen, da sie das Öl wegen ‌der beschädigten Anlagen nicht mehr im eigenen Land verarbeiten kann.

Hintergrund sind die verstärkten ukrainischen Angriffe auf ⁠die russische Ölindustrie in diesem Frühjahr. Diese haben ‌zu erheblichen Ausfällen in ⁠den Raffinerien und zu Kraftstoffengpässen in Russland geführt. Den Insidern zufolge waren zuletzt praktisch alle großen Raffinerien in Zentralrussland gezwungen, ihre Produktion ‌zu drosseln oder ⁠ganz einzustellen.

Mit den höheren ⁠Rohölexporten will Moskau eine drastische Drosselung der Ölförderung vermeiden. Die Exportkapazitäten der Westhäfen sind jedoch begrenzt. Das erschwert es, die gesamte nicht verarbeitete Ölmenge umzuleiten. Die Angriffe gingen auch im Mai weiter, unter anderem auf den Hafen Noworossijsk und auf Pipelines des Betreibers Transneft.

(geschrieben von ⁠Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)