EQS-Adhoc: LS telcom AG: Aufsichtsrat bestellt Herrn Walter Denk zum Mitglied des Vorstands und bereitet geordneten Übergang im Vorstandsvorsitz vor

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: LS telcom AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
LS telcom AG: Aufsichtsrat bestellt Herrn Walter Denk zum Mitglied des Vorstands und bereitet geordneten Übergang im Vorstandsvorsitz vor

02.06.2026 / 10:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

LS telcom AG: Aufsichtsrat bestellt Herrn Walter Denk zum Mitglied des Vorstands und bereitet geordneten Übergang im Vorstandsvorsitz vor

Lichtenau, 02.06.2026 – Der Aufsichtsrat der LS telcom AG mit Sitz in Lichtenau (WKN 575440) hat heute beschlossen, Herrn Walter Denk mit Wirkung zum 08.06.2026 zum weiteren Mitglied des Vorstands der LS telcom AG zu bestellen. Die Bestellung erfolgt für eine Dauer von drei Jahren.

Herr Denk soll nach einer planmäßigen Einarbeitungs- und Übergangsphase von 12 Monaten im Juni 2027 zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der LS telcom AG ernannt werden.

Zudem hat der Aufsichtsrat heute beschlossen, die Amtszeit von Herrn Dr. Georg Schöne – derzeitiger Vorstandsvorsitzender (CEO) der LS telcom AG – bis zum Ablauf des 30.09.2028 zu verlängern. Herr Dr. Georg Schöne soll den Vorstandsvorsitz im Juni 2027 an Herrn Denk übergeben und bis zum Ablauf des 30.09.2028 als Mitglied des Vorstands zur Verfügung stehen.

Damit stellt der Aufsichtsrat frühzeitig einen geordneten und reibungslosen Übergang sowie die Nachfolge im Vorstand sicher.

Bis zum planmäßigen Ausscheiden von Herrn Roland Götz, COO der LS telcom AG, aus dem Vorstand zum 30.09.2026 erhöht sich die Zahl der Vorstandsmitglieder vorübergehend von zwei auf drei Mitglieder.

Kontakt:

Katrin Bleich

Investor Relations

IR@LStelcom.com

Fon: +49 7227 9535-600

Fax: +49 7227 9535-605

Ende der Insiderinformation

02.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LS telcom AG
Im Gewerbegebiet 31-33
77839 Lichtenau
Deutschland
Telefon:+49 (0)7227 / 9535 - 600
Fax:+49 (0)7227 / 9535 - 605
E-Mail:IR@LStelcom.com
Internet:www.LStelcom.com
ISIN:DE0005754402
WKN:575440
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2337676
Ende der MitteilungEQS News-Service

2337676 02.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
LS TELCOM

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Spannende Nebenwerte
Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Checkgestern, 12:40 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 31.05.2026
Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risiken31. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Bei SpaceX lässt sich nur spekulieren, nicht investieren!30. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen