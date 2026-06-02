EQS-CMS: Korrektur der Veröffentlichung vom 02.06.2026, 15:40 Uhr CET/CEST - Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052: Erwerb eigener Aktien

Korrektur der Veröffentlichung vom 02.06.2026, 15:40 Uhr CET/CEST - Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.06.2026 / 17:36 CET/CEST

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München, den 02.06.2026



Im Zeitraum vom 25. Mai 2026 bis einschließlich 29. Mai 2026 hat die Allianz SE insgesamt 385.407 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.



Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:



Datum Stück Aktien Durchschnittskurs (EUR) 25.05.2026 70.000 389,4814 26.05.2026 66.000 391,0726 27.05.2026 70.407 389,2144 28.05.2026 110.000 382,9798 29.05.2026 69.000 381,3282

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 13. März 2026 bis einschließlich 29. Mai 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.653.831 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Allianz SE erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch eine von der Allianz SE beauftragte Bank.



Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Allianz SE veröffentlicht (www.allianz.com).

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Allianz SE Koeniginstr. 28 80802 Muenchen Deutschland Internet: www.allianz.com

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