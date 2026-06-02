EQS-DD: Continental AG: Roland Welzbacher, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.06.2026 / 11:30 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Roland Nachname(n): Welzbacher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Continental AG

b) LEI

529900A7YD9C0LLXM621

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005439004

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 72,15442 EUR 98.130,01 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 72,1544 EUR 98.130,0100 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Continental AG Continental-Plaza 1 30175 Hannover Deutschland Internet: www.Continental.com

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