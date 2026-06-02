EQS-DD: Continental AG: Roland Welzbacher, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.06.2026 / 11:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Roland
Nachname(n):Welzbacher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Continental AG

b) LEI

529900A7YD9C0LLXM621 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005439004

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
72,15442 EUR98.130,01 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
72,1544 EUR98.130,0100 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

02.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Continental AG
Continental-Plaza 1
30175 Hannover
Deutschland
Internet:www.Continental.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105314 02.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
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