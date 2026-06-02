EQS-HV: SUSS MicroTec SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.06.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
EQS-News: SUSS MicroTec SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
SUSS MicroTec SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.06.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
02.06.2026 / 15:00 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUSS MicroTec SE
|Schleißheimer Straße 90
|85748 Garching b.München
|Deutschland
|E-Mail:
|IR@suss.com
|Internet:
|https://www.suss.com/de/investor-relations
|ISIN:
|DE000A1K0235
|Ende der Mitteilung
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