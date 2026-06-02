EQS-News: Alzchem Group AG: Weiterer Beteiligungsaufbau der Czechoslovak Group (CSG), auch über Derivate

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Alzchem Group AG: Weiterer Beteiligungsaufbau der Czechoslovak Group (CSG), auch über Derivate



02.06.2026 / 09:05 CET/CEST

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Alzchem Group AG: Weiterer Beteiligungsaufbau der Czechoslovak Group (CSG), auch über Derivate



Trostberg, 2. Juni 2026 – Die Alzchem Group AG, ein international tätiges Ingredients- und Spezialchemie-Unternehmen, wurde von der Czechoslovak Group a.s. (CSG) durch mehrere Stimmrechtsmitteilungen i.S.d. §§ 33 ff. WpHG darüber informiert, dass sie über ein CSG-Konzernunternehmen, die STALUNA TRADE a.s., 9,9 % der Stimmrechte an der Alzchem Group AG hält. Zusätzlich hat CSG Finanzinstrumente im Sinne des § 39 WpHG aufgebaut, die sich auf rund 10,2 % der Stimmrechte beziehen. Insgesamt ergibt sich somit eine aggregierte Position von rund 20,1 %.

Bei den gemeldeten Finanzinstrumenten handelt es sich um Total Return Swaps mit Barausgleich, die keine direkten Stimmrechte vermitteln und eine Laufzeit bis Mai 2027 aufweisen.

CSG hat gegenüber der Gesellschaft ihre Rolle als langfristig orientierter Investor bestätigt.

Die Alzchem Group AG steht im kontinuierlichen Dialog mit ihrem gesamten Aktionariat und wird diesen auch künftig in gewohnter Weise fortsetzen. Unternehmensstrategie und operative Ausrichtung der Gesellschaft bleiben unverändert. Aus der gemeldeten Transaktion ergibt sich keine Änderung der Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand der Alzchem Group AG.

Die Transaktion unterliegt den üblichen regulatorischen Rahmenbedingungen.

Über Alzchem

Alzchem ist ein international führendes Ingredients-Unternehmen, das mit hochfunktionalen Spezialprodukten nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Verteidigung und eine steigende Lebenserwartung ermöglicht. Das Portfolio umfasst Produkte mit hoher Relevanz für die Endanwendungen der Kunden. In zahlreichen Nischenmärkten ist Alzchem als weltweiter Marktführer positioniert.

Die von Alzchem produzierten Ingredients finden unter anderem Einsatz in der Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Sie leisten so einen wichtigen Beitrag zur effizienten Sicherung der globalen Lebensmittelversorgung. Pharmarohstoffe und hochwertige Kreatin-Produkte unterstützen zudem gesundes Altern und moderne Gesundheitskonzepte. Darüber hinaus ist Alzchem in den Bereichen erneuerbare Energien und kundenindividuelle Spezialitätensynthesen sowie mit essenziellen Hochleistungsprodukten für sicherheitsrelevante Anwendungen aktiv. Die konsequente „Made in Germany“-Produktion steht dabei für höchste Qualität, technologische Souveränität und verlässliche Versorgungssicherheit.

Mit über 1.700 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland, in einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England erwirtschaftete Alzchem 2025 einen Umsatz von 562,1 Mio. Euro und ein EBITDA von 116,5 Mio. Euro.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Alzchem Group AG Dr.-Albert-Frank-Str. 32 83308 Trostberg Deutschland Telefon: +498621862888 Fax: +49862186502888 E-Mail: ir@alzchem.com Internet: www.alzchem.com ISIN: DE000A2YNT30 WKN: A2YNT3 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart EQS News ID: 2337452

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