EQS-News: ANUA ERNENNT KENDALL JENNER ZUR ALLERERSTEN GLOBALEN MARKENBOTSCHAFTERIN

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ANUA ERNENNT KENDALL JENNER ZUR ALLERERSTEN GLOBALEN MARKENBOTSCHAFTERIN



02.06.2026 / 21:25 CET/CEST

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Die koreanische Hautpflegemarke startet eine globale Kampagne, die sich um das PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray dreht.

LOS ANGELES, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Anua, die koreanische Hautpflegemarke, die den US-Schönheitshandel im Sturm erobert hat, gibt heute Kendall Jenner als ihre erste globale Markenbotschafterin bekannt. Gleichzeitig mit der Ankündigung startet Anua eine weltweite Kampagne für sein PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray mit Jenner als Hauptdarstellerin.

ANUA NAMES KENDALL JENNER AS FIRST-EVER GLOBAL BRAND AMBASSADOR

Der Zeitpunkt spiegelt wider, wie weit Anua auf dem amerikanischen Markt gekommen ist. Im Jahr 2024 wurde die Marke zur TikTok Shop's #1 Beauty Brand ernannt und erzielte den höchsten Einzelmarkenumsatz auf TikTok Shop U.S. und erhielt sowohl 2024 als auch 2025 die Anerkennung als Amazon Top Brand für die Verkaufsleistung auf der Plattform. Während des Amazon Prime Day U.S. im Juli 2024 war Anua die Nummer 1 in seiner Kategorie, mit einer Umsatzsteigerung von 537 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2025 hatte die Marke einen weltweiten Umsatz von mehr als 500 Millionen US-Dollar erzielt, wobei die USA der größte Markt waren, und weltweit mehr als 40 Millionen Geräte in 160 Ländern verkauft. Heute wird Anua in mehr als 20.000 Einzelhandelsgeschäften in den USA verkauft, was die schnelle Expansion von der digitalen Entdeckung zur landesweiten Einzelhandelspräsenz unterstreicht.

Jenner hat offen über ihre unkomplizierte, konsequente Hautpflegeroutine gesprochen. Diese Denkweise deckt sich eng mit dem Ansatz von Anua bei der Hautpflege: Formulierungen, die sanft zur Hautbarriere sind, sich an den Inhaltsstoffen orientieren und für echte Ergebnisse sorgen. In der Kampagne wird diese Verbindung durch das PDRN-Spray, das Teil ihrer täglichen Routine ist, zum Leben erweckt.

„Ich habe zum ersten Mal den Doppelreiniger entdeckt, und er hat meine Haut verändert. Ich liebe auch das grüne Azelainsäure-Serum und PDRN, das mir einen taufrischen Schimmer verleiht. Ich bin ein großer Fan der Produkte von", sagte Kendall Jenner.

PDRN Collagen Glow Facial Serum Spray, ein Kapselnebel mit 2.000ppm PDRN (Lachs-DNA) und Hyaluronsäure. Das Spray spendet sofort Feuchtigkeit und verleiht der Haut ein taufrisches, glasiges Finish ohne Rückstände oder Schweregefühl. Der ultrafeine Ölkapselnebel zieht schnell ein, wirkt über oder unter dem Make-up und verbessert klinisch erwiesenermaßen den Feuchtigkeitsgehalt der Haut um 30,754 %, während die Hautoberflächentemperatur vorübergehend gesenkt wird. Sie ist für alle Hauttypen geeignet, nicht komedogen und wurde für den täglichen Gebrauch in jeder Umgebung entwickelt.

Die Kampagne, die am 1. Juni 2026 weltweit auf digitalen und sozialen Plattformen gestartet wird, zeigt dem Publikum, wie Jenner das Spray in ihrer täglichen Routine verwendet, von der morgendlichen Vorbereitung über Reisen bis hin zu Touch-ups am Set. Die Inhalte werden über die Kanäle von Anua und die Plattformen von Jenner im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft laufen, die globale Kampagnen und Produkteinführungen umfasst.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Kendall Jenner, einer echten globalen Ikone. Ihr minimalistischer und intuitiver Lebensstil fügt sich nahtlos in Anuas „Trend trifft Vertrauen"-Philosophie ein, und wir freuen uns darauf, diese gemeinsame Vision mit einem breiteren globalen Publikum zu teilen", sagte Yi Seonhyeong, CEO von The Founders, Inc.

Um die Markteinführung zu feiern, wird Anua „Dew On The Go" mit einem beeindruckenden Pop-up-Erlebnis im New Yorker Stadtviertel Soho zum Leben erwecken. Sie befindet sich in der Greene Street 21 und ist vom 6. bis 7. Juni öffentlich zugänglich. Inspiriert von der Leichtigkeit und Romantik eines europäischen Sommers, wird der Pop-up die Gäste dazu einladen, die Produkte und die Marke zu entdecken, die Kendall für ihre taufrische Haut verwendet. Die Gäste werden Anua durch eine Reihe von sensorischen, fotogenen Berührungspunkten erleben, darunter ein Nebelempfang, Produktentdeckungsmomente, eine Fotokabine, eine "Dew Fountain", ein Dew Café und ein Geschenkeladen.

Über Anua: Anua wurde 2019 von den Gründern (Co-CEOs Seonhyeong Lee und Changju Lee) gegründet und ist eine koreanische Hautpflegemarke, die gezielte Lösungen für eine breite Palette von Hautproblemen bietet. Jedes Produkt basiert auf sorgfältig ausgewählten natürlichen und dermatologischen Inhaltsstoffen, die für sichtbare Ergebnisse bei allen Hauttypen sorgen. Die Formulierungen der Marke basieren auf Inhaltsstoffen wie Herzblatt, Pfirsich, PDRN und Reisceramid, die mit dem Schwerpunkt auf Barrieregesundheit, Wirksamkeit und Zugänglichkeit entwickelt wurden.

Seit dem Markteintritt in den USA im Jahr 2022 ist Anua jährlich um mehr als 200 % gewachsen und hat im Jahr 2025 einen weltweiten Einzelhandelsumsatz von 500 Millionen US-Dollar erreicht. Die Marke ist landesweit bei Ulta Beauty, auf Amazon und anua.com erhältlich und expandiert derzeit nach Europa, in den Nahen Osten und nach Australien.

Instagram: @anua_global | TikTok: @anua_global | Website: anua.com

Anua Logo

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Cision

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