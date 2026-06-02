EQS-News: Borussia Dortmund ist einer der wertvollsten Fußballvereine der Welt

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
Borussia Dortmund ist einer der wertvollsten Fußballvereine der Welt

02.06.2026 / 11:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes hat kürzlich eine neue Liste der wertvollsten Fußballvereine der Welt veröffentlicht. Nach der aktuellen Bewertung ist Borussia Dortmund mit einer Bewertung von 2,2 Milliarden US$ der zweitwertvollste deutsche Verein und belegt international Platz 13 auf der Forbes-Liste. Dies zeigt einmal mehr, dass die BVB-Aktie gemessen an ihrer aktuellen Marktkapitalisierung deutlich unterbewertet ist. Eine Einschätzung, die auch Research-Analysten teilen.

Dortmund, den 2. Juni 2026

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

02.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Telefon:+ 49 (0) 231 – 9020-2745
Fax:+ 49 (0) 231 – 9020-852746
E-Mail:aktie@bvb.de
Internet:https://aktie.bvb.de/
ISIN:DE0005493092
WKN:549309
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2337990
Ende der MitteilungEQS News-Service

2337990 02.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Borussia Dortmund BVB

Das könnte dich auch interessieren

Übernahmeofferte
Unicredit überschreitet Commerzbank-Anteil von 30 Prozentheute, 08:10 Uhr · dpa-AFX
Unicredit überschreitet Commerzbank-Anteil von 30 Prozent
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Spannende Nebenwerte
Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Checkgestern, 12:40 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 31.05.2026
Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risiken31. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Bei SpaceX lässt sich nur spekulieren, nicht investieren!30. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen