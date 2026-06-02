EQS-News: Ergebnisse der dritten ordentlichen Hauptversammlung der ASTA Energy Solutions AG

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Ergebnisse der dritten ordentlichen Hauptversammlung der ASTA Energy Solutions AG



02.06.2026 / 08:00 CET/CEST

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Ergebnisse der dritten ordentlichen Hauptversammlung der ASTA Energy Solutions AG

Die dritte ordentliche Hauptversammlung der ASTA Energy Solutions AG fand am 1. Juni 2026 im Hotel InterContinental in Wien als Präsenzveranstaltung statt. Die Aktionärinnen und Aktionäre der ASTA Energy Solutions AG genehmigten dabei sämtliche an der ordentlichen Hauptversammlung eingebrachten Anträge.

Nach Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Berichts des Aufsichtsrats der ASTA Energy Solutions AG sowie des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht der ASTA Gruppe stimmte die Hauptversammlung sämtlichen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu. Damit bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre den erfolgreichen Kurs des Unternehmens im Geschäftsjahr 2025, das von einer positiven operativen Entwicklung sowie bedeutenden strategischen Fortschritten geprägt war. Die positive Entwicklung des Geschäftsjahres spiegelt sich auch im Ausblick des Vorstands wider. Dr. Karl Schäcke, CEO von ASTA, erklärte: „2025 hat gezeigt, dass ASTA sehr gut positioniert ist, um von den strukturellen Wachstumstreibern der Elektrifizierung und Energiewende nachhaltig zu profitieren. Mit unserer starken internationalen Aufstellung, hoher operativer Exzellenz und gezielten Investitionen in Kapazitäten und Innovationen haben wir eine solide Basis für weiteres profitables Wachstum geschaffen. Für 2026 blicken wir daher zuversichtlich auf die weitere Entwicklung des Unternehmens und erwarten, unseren erfolgreichen Wachstumskurs konsequent fortsetzen zu können.“

Die Beschlussfassungen im Überblick

Gewinnverwendung

Die Aktionäre genehmigten die Verwendung des im Jahresabschluss der ASTA Energy Solutions AG für das Geschäftsjahr 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten der Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 zu.

Bestellung des Abschlussprüfers 2026

Die Hauptversammlung hat die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer der (konsolidierten) Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 gewählt.

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik ist in der Hauptversammlung angenommen worden.

Pressekontakt:

Mag. Jürgen Beilein

Phone: +43 664 831 2 841

E-Mail: Juergen.beilein@astagroup.com

Investor-Relations Kontakt:

Christoph Rainer

Phone: +43 664 808 055 00

E-Mail: christoph.rainer@astagroup.com

Über ASTA Energy Solutions AG

Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik. Diese tragen dazu bei, Effizienz zu erhöhen, Energieverluste zu reduzieren und eine zuverlässige sowie sichere Nutzung elektrischer Energie zu gewährleisten. Die Einsatzgebiete reichen von der Energieerzeugung und -übertragung bis hin zu zukunftsweisenden Mobilitätslösungen.Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die ASTA Group einen Umsatz von rund EUR 695.8 Mio. Als langjähriger und verlässlicher Partner arbeitet ASTA mit führenden internationalen Technologieunternehmen zusammen, darunter Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz und GE Vernova.

Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmensstrategie verankert. Durch integrierte Recyclingprozesse und die Entwicklung zirkulärer Materiallösungen übernimmt ASTA eine Vorreiterrolle für eine ressourceneffiziente, energieoptimierte und ökologisch verantwortungsvolle Industrie und leistet damit einen aktiven Beitrag zur globalen Energiewende.

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