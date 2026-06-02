EQS-News: Erste Hochleistungszellen für das LION NMC+-Batteriepack auf dem Weg nach Deutschland

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Erste Hochleistungszellen für das LION NMC+-Batteriepack auf dem Weg nach Deutschland



02.06.2026 / 09:23 CET/CEST

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Erste Hochleistungszellen für das LION NMC+-Batteriepack auf dem Weg nach Deutschland Garching bei München, 2. Juni 2026 - Die LION Smart Production GmbH, Teil der LION E-Mobility AG, hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die ersten in Serie produzierten NMC+-Zellen werden vom SVOLT-Werk in Suining, China, nach Deutschland verschifft. Die erwartete Transitzeit beträgt weniger als einen Monat. Gleichzeitig ist das Auftragsbuch für die neuen LION Hochleistungs-NMC+-Batteriepacks für das Jahr 2026 bereits nahezu bis zur geplanten Produktionskapazität gefüllt. Auch das Auftragsbuch für 2027 füllt sich zügig, während sich der Verteidigungssektor zunehmend als wesentlicher Wachstumstreiber herauskristallisiert.



Erfolgreiche Prototypentests – Produktionsumstellung in der Endphase

Im Vorfeld der Serienproduktion wurden Prototypen der neuen NMC+-Batterie in den vergangenen Monaten von Bestandskunden umfassend getestet und qualifiziert. Auf dieser Grundlage liegen bereits signifikante Auftragsvolumina vor. Die Umrüstung der Produktionslinien schreitet in Zusammenarbeit mit Thyssenkrupp als industriellem Partner zügig voran. Der Abschluss der Arbeiten ist für Juni vorgesehen.



Kapazitäten für 2026 nahezu ausgebucht – starker Ausblick auf 2027

Die bereits eingegangenen Bestellungen decken den überwiegenden Teil der geplanten Produktionskapazität für das Geschäftsjahr 2026 ab. Weitere Aufträge werden kurzfristig erwartet und dürften die vorgesehenen Fertigungskapazitäten vollständig auslasten.



Auch der Ausblick auf das Folgejahr ist vielversprechend: Das Auftragsbuch für 2027 füllt sich ebenfalls zügig. LION Smart erwartet, dass ein signifikanter Teil der Produktionskapazitäten für 2027 bereits in einem frühen Stadium vertraglich gebunden wird.



Bus, Truck und Defence treiben die Nachfrage

Neben langjährigen Kunden aus dem Bus- und Truck-Segment entwickelt sich der Verteidigungssektor zunehmend zu einem wesentlichen Wachstumstreiber. Dank ihrer herausragenden Leistungsdichte und außergewöhnlichen Robustheit gilt die LION NMC+-Zelle als Best-in-Class und ist insbesondere für sicherheits- und missionskritische Anwendungen besonders gefragt.





Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.



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Über LION Smart GmbH

Die LION Smart GmbH ist ein erfahrener Systemintegrator im Bereich Battery Energy Storage Systems (BESS) und bietet das gesamte Leistungsspektrum entlang des Lebenszyklus von Batteriespeicherprojekten. Dazu zählen Beratung, Auslegung, Engineering, Integration, Inbetriebnahme sowie Service- und Wartungskonzepte. Mit langjähriger Expertise im Batteriebereich entwickelt LION Smart individuelle, maßgeschneiderte Speicherlösungen, die exakt auf die technischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Anforderungen der Kunden abgestimmt sind. Der Fokus liegt dabei auf höchsten Sicherheitsstandards, zuverlässiger Performance und nachhaltigen Systemarchitekturen.



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