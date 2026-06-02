EQS-News: Evotec ernennt Rui Wang zum Head of Global In Silico & AI

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Evotec ernennt Rui Wang zum Head of Global In Silico & AI



02.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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Schlüsselrolle zur Gestaltung und Umsetzung der globalen Strategie für KI-gestützte, in‑silico-basierte Innovation entlang der gesamten F&E-Wertschöpfungskette Über 20 Jahre Führungserfahrung in der Entwicklung und Implementierung unternehmensweiter Daten‑ und KI-Strategien für geschäftskritische Prozesse in Pharma und Biotechnologie

Hamburg, 2. Juni 2026 –Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute die Ernennung von Rui Wang zum Executive Vice President, Head of Global In Silico & AI, bekannt. Herr Wang verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in globalen Pharma- und Biotechnologieunternehmen, in denen er skalierbare Daten-, Analyse- und KI-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette etabliert hat – von der Forschung über die Wirkstoffentwicklung bis hin zu Produktion und Lieferketten.

In seiner Funktion wird Herr Wang die Integration computergestützter Wissenschaft und datenbasierter Entscheidungsprozesse im gesamten Forschungs- und Entwicklungsbereich vorantreiben. Ziel ist es, unternehmensweite Lösungen zu entwickeln, die KI und In-Silico-Ansätze zu tragenden Säulen der kommerziellen Wertschöpfung von Evotec machen.

Dr. Christian Wojczewski, Chief Executive Officer von Evotec, sagte:

„Rui wird eine zentrale Rolle dabei spielen, unsere Wirkstoffforschung und -entwicklung weiter zu einem leistungsstarken Motor für Innovation, Integration und operative Effizienz auszubauen. Fortschrittliche computergestützte Technologien sind entscheidend, um den Wert unserer Geschäftsbereiche – Drug Discovery und Preclinical Development sowie Just – Evotec Biologics – weiter zu steigern. Diese Technologien sind keine isolierten Elemente, sondern integraler Bestandteil all unserer Aktivitäten zur Entdeckung und Entwicklung neuer Therapien.“

Zuletzt war Herr Wang als Head of Data, Analytics and AI bei AstraZeneca tätig, wo er über mehr als zehn Jahre hinweg Positionen mit wachsender Verantwortung innehatte. Zuvor arbeitete er am European Bioinformatics Institute des European Molecular Biology Laboratory sowie bei Tangram Therapeutics (vormals e-therapeutics). Er hat einen Masterabschluss in Bioinformatik von der University of Manchester sowie einen Masterabschluss in System Design for Internet Applications von der Newcastle University.

Rui Wang, Head of Global In Silico & AI bei Evotec, ergänzte:

„In der KI-gestützten Wirkstoffforschung werden sich jene Unternehmen an der Spitze positionieren, die aus den richtigen Daten lernen – Daten, die entlang zentraler biologischer Fragestellungen und in großem Maßstab generiert werden. Evotec ist an der Schnittstelle von Forschung, Daten und firmeneigenen Plattformen einzigartig positioniert. Unser Ziel ist es, diese Position in einen nachhaltigen wissenschaftlichen Wettbewerbsvorteil zu überführen, indem wir die Fähigkeiten, in denen wir uns klar differenzieren, mit der notwendigen Tiefe und Stringenz weiterentwickeln und skalieren.“

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen.Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com

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