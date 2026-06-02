EQS-News: HIVE erzielt im Geschäftsjahr 2026 einen Gesamtumsatz von 297,8 Millionen US-Dollar (+158 % gegenüber dem Vorjahr)

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HIVE erzielt im Geschäftsjahr 2026 einen Gesamtumsatz von 297,8 Millionen US-Dollar (+158 % gegenüber dem Vorjahr)



02.06.2026 / 14:13 CET/CEST

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HIVE erzielt im Geschäftsjahr 2026 einen Gesamtumsatz von 297,8 Millionen US-Dollar (+158 % gegenüber dem Vorjahr); HIVEs BUZZ HPC ist für weiteres Wachstum positioniert

Diese Pressemitteilung ist eine „ausgewiesene Pressemitteilung“ im Sinne des Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 25. November 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 31. Oktober 2025.

San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. – 2. Juni 2026) – HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (BVC: HIVECO) (im Folgenden als „das Unternehmen“ oder „HIVE“ bezeichnet), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Rechenzentrumsinfrastruktur, gibt seine Ergebnisse für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr bekannt (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben).

Finanzielle Highlights für das Geschäftsjahr 2026:

Gesamtumsatz: 297,8 Millionen Dollar, bestehend aus dem Mining digitaler Währungen (278,3 Millionen Dollar) und Hosting-Dienstleistungen im Bereich Hochleistungsrechnen (High-Performance Computing, HPC) (19,5 Millionen Dollar).

Umsatz aus dem Bereich digitale Währungen: 278,3 Mio. Dollar, ein Anstieg um 164 % gegenüber dem Vorjahr, getrieben durch eine etwa vierfache Steigerung der installierten operativen Hashrate und höhere durchschnittliche Bitcoin-Preise (Durchschnitt im Geschäftsjahr 2026 von 98.040 Dollar gegenüber 75.881 Dollar im Geschäftsjahr 2025).

Bitcoin-Produktion: 2.885 Bitcoin wurden im Geschäftsjahr produziert, ein Anstieg um 104 % gegenüber 1.414 Bitcoin im Geschäftsjahr 2025, was den Anstieg der durchschnittlichen Netzwerkkomplexität um ca. 42 % (von 95,7 T im Geschäftsjahr 2025 auf 135,8 T im Geschäftsjahr 2026) deutlich übertrifft. Zum 31. März 2026 betrug die installierte Gesamt-Hashrate von HIVE 25,1 EH/s bzw. ca. 24,5 EH/s nach Berücksichtigung der kontrollierten Taktratenreduzierung zur Geräteoptimierung.

HPC-Umsatz: Das BUZZ-HPC-Geschäft von HIVE erzielte einen Rekordumsatz von 19,5 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 94 % gegenüber 10,0 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2025 entspricht, angetrieben durch die Bereitstellung des NVIDIA H200-GPU-Clusters und die starke Nachfrage auf dem GPU-Markt.

Bruttobetriebsmargen: 107,9 Millionen Dollar (36 % Marge) gegenüber 25,1 Millionen Dollar (22 % Marge) im Geschäftsjahr 2025 – ein Anstieg um 14 Prozentpunkte, der die operative Hebelwirkung der 300-MW-Erweiterung in Paraguay und die Ausweitung der HPC-Bruttomarge auf etwa 40 % widerspiegelt.

Verwaltungs- und Allgemeinkosten: 31,4 Millionen Dollar, gegenüber 16,6 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2025, was in erster Linie auf den Personalaufbau zur Unterstützung der globalen Expansion von HIVE im Bereich des Minings digitaler Währungen, insbesondere in Paraguay, sowie auf das Wachstum des BUZZ-HPC-Geschäfts zurückzuführen ist.

GAAP-Nettoverlust: 148,4 Millionen Dollar, wovon ca. 221,3 Mio. Dollar nicht zahlungswirksam sind, bestehend aus 170,4 Millionen Dollar Abschreibungen und 50,9 Millionen Dollar nicht zahlungswirksamen Nettoanpassungen (hauptsächlich aktienbasierte Vergütungen, Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von BTC-Ausrüstungs- und Kautionsderivaten sowie nicht realisierte Verluste aus Beteiligungen, teilweise ausgeglichen durch realisierte und nicht realisierte Nettogewinne aus digitalen Währungen und die Rückerstattung von Umsatzsteuer).

Bereinigtes EBITDA1: 72,9 Millionen Dollar oder 24 % des Gesamtumsatzes.

Digitale Vermögenswerte: 10,8 Millionen Dollar an digitalen Währungsbeständen zum 31. März 2026, darunter 150 Bitcoin.

Finanzielle Highlights für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026:

Gesamtumsatz: 71,8 Millionen Dollar aus dem Mining digitaler Währungen und Hosting-Dienstleistungen im Bereich High-Performance-Computing (HPC).

Einnahmen aus Bitcoin-Mining: 67,2 Millionen Dollar, ein Rückgang um 23,9 % gegenüber dem 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026, bedingt durch einen Rückgang des durchschnittlichen Bitcoin-Preises um ca. 27 % (Durchschnitt im 4. Quartal von 76.476 Dollar gegenüber ca. 98.000 Dollar im 3.Quartal 2) sowie einem Anstieg der durchschnittlichen Netzwerkkomplexität um ca. 27 % im Jahresvergleich (140,7 T gegenüber 111,2 T), teilweise ausgeglichen durch eine höhere durchschnittliche operative Hashrate nach Abschluss der Paraguay-Phase 3 im November 2025.

Bitcoin-Produktion: Im 4. Quartal 2026 wurden 876 Bitcoin produziert, was im Großen und Ganzen dem Vorquartal entspricht, da die Rekord-Betriebs-Hashrate nach der Fertigstellung von Paraguay-Phase 3 den anhaltenden Anstieg der globalen Netzwerkkomplexität ausglich.

HPC-Umsatz: 4,6 Millionen Dollar, geringfügig unter dem Wert des 3. Quartals des Geschäftsjahres 2026, da sich die Bereitstellung des 504 NVIDIA B200 GPU-Clusters von HIVE in der AI Fabric-Einrichtung von Bell Canada von März auf Mai 2026 verschoben hat, jedoch ein Anstieg um 54 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 3,0 Millionen Dollar im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2025, getrieben durch den Umsatzbeitrag des zuvor bereitgestellten NVIDIA H200-GPU-Clusters über ein volles Quartal, eine etwaige Verdopplung der Umsätze aus dem GPU-Marktplatz sowie zusätzliche Umsätze aus neuen Bare-Metal-Kundenverträgen.

Bruttobetriebsmarge: 17,5 Millionen Dollar Bruttobetriebsmarge oder 24 %.

Verwaltungs- und Allgemeinkosten: 9,4 Millionen Dollar, ein leichter Anstieg gegenüber 8,4 Millionen Dollar im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026, was auf anhaltende Investitionen in Personal zur Unterstützung des Betriebs in Paraguay und des Wachstums von HIVEs BUZZ-HPC-Geschäft zurückzuführen ist.

GAAP-Nettoverlust: 83,3 Millionen Dollar, wovon etwa 74,7 Millionen Dollar nicht zahlungswirksam sind, bestehend aus 52,7 Millionen Dollar Abschreibungen und 30,6 Millionen US-Dollar nicht zahlungswirksamen Anpassungen.

Bereinigtes EBITDA1: (9,0) Millionen Dollar, was die Hash-Preis-Kompression im 4. Quartal widerspiegelt, da Bitcoin von seinem Allzeithoch im Oktober bis zum Quartalsende stark nachgab und die globale Netzwerkkomplexität auf Rekordniveau stieg, zusammen mit nicht zahlungswirksamen Wechselkursverlusten in verschiedenen Jurisdiktionen.

Kommentar der Geschäftsleistung

Frank Holmes, Mitbegründer und Executive Chairman: „Das Geschäftsjahr 2026 war ein entscheidendes Jahr für HIVE. Als einer der ersten börsennotierten Bitcoin-Miner, der in GPU-Cloud-Computing und KI-Infrastruktur investiert hat, haben wir bereits vor Jahren damit begonnen, eine diversifizierte zweigleisige Wachstumsstrategie aufzubauen. Im Geschäftsjahr 2026 haben wir beide Bereiche unserer Plattform erheblich ausgebaut, unsere Bitcoin-Mining-Hashrate von 6,5 EH/s auf 25,1 EH/s gesteigert und den vertraglich vereinbarten HPC-ARR auf 35 Millionen Dollar erhöht. Dieses Wachstum schlug sich in starken Finanzergebnissen nieder: Der Umsatz stieg um 158 % auf 297,8 Millionen Dollar, die Bruttobetriebsmarge um 329 % auf 107,9 Millionen Dollar und das bereinigte EBITDA erreichte 72,9 Millionen Dollar.

Unsere Expansion in Paraguay machte HIVE zu einem der weltweit größten Betreiber von mit grüner Energie betriebenen Bitcoin-Mining-Infrastrukturen, während unser BUZZ HPC den vertraglich vereinbarten ARR3 auf 35 Millionen Dollar steigerte und HIVE als aufstrebenden Marktführer im Bereich der kanadischen KI-Infrastruktur etablierte. Mit einem klaren Weg zu einem ARR von 660 Millionen Dollar bis Ende 2028, gestützt auf unsere geplante 320-MW-KI-Gigafactory im Großraum Toronto („GTA“), dem größten geplanten kanadischen KI-Infrastrukturprojekt in privater Hand, glauben wir, dass wir gut positioniert sind, um von der wachsenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu profitieren.

Mit Blick auf die Zukunft befindet sich HIVE am Schnittpunkt zweier starker Technologietrends: Bitcoin und KI. Unser Auftrag bleibt unverändert: diszipliniertes Wachstum mit hohem ROIC, angetrieben durch 100 % grüne Energie. Wir sind überzeugt, dass die Investitionen, die wir in den letzten Jahren getätigt haben, HIVE für eine der bedeutendsten Wachstumsphasen in unserer Geschichte positionieren. Ich möchte unseren Aktionären, unseren Mitarbeitern und unseren Partnern für ihr anhaltendes Vertrauen danken.“

Aydin Kilic, Präsident und CEO: „Wir sind Erbauer und Betreiber von Rechenzentren mit langjähriger Erfahrung in der Orchestrierung von Rechenleistung, sei es auf GPU- oder ASIC-Basis. Unsere Kompetenzen in den Bereichen Netzwerk, Firmware und Hochspannungstechnik decken die Kernkompetenzen ab, die erforderlich sind, um in diesem sich rasch entwickelnden Sektor erfolgreich zu sein. Unsere globalen Kontrollmechanismen und Prozesse gehören oft zu den besten ihrer Art, was durch die schnellsten Download-Geschwindigkeiten4 der BUZZ-Cloud und die BTC-pro-EH/s-Produktion von HIVE belegt wird, die unter anderen Minern an der Spitze steht5.

Im Jahr 2025 haben wir in Paraguay eine 300-MW-Kapazität für ein mit Strom aus Wasserkraft betriebenes Tier-I-Rechenzentrum errichtet. Diese Kapazität wurde innerhalb von sechs Monaten in Betrieb genommen und umfasste den Bau und die Inbetriebnahme von zwei großen Umspannwerken.

In diesem Jahr haben wir einen 320-MW-Standort im Großraum Toronto angekündigt, der Kanadas größtes KI-Rechenzentrum in privater Hand beherbergen wird und mit einer Kapazität für 100.000 NVIDIA-GPUs eine echte Gigafactory sein wird. Zusammen mit unserem 70-MW-Standort in Grand Falls, New Brunswick, und unserem 7-MW-Standort am Flughafen Toronto verfügen wir über rund 400 MW an HPC-Tier-III-Rechenzentrumskapazität in Kanada, die wir in den nächsten 18 Monaten in Betrieb nehmen wollen.

Wir haben eines der größten Expansionsprogramme in der Geschichte von HIVE erfolgreich umgesetzt und gleichzeitig unsere KI-Infrastrukturplattform weiter ausgebaut. Unser erster flüssigkeitsgekühlter NVIDIA B200-GPU-Cluster mit Bell Canada AI Fabric ist nun in Betrieb und trägt etwa 15 Millionen Dollar zum zusätzlichen ARR bei, wodurch sich unser vertraglich vereinbarter HPC-ARR von etwa 20 Millionen Dollar auf 35 Millionen Dollar erhöht. Diese Bereitstellung bestätigt sowohl die starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur als auch unsere Fähigkeit, Rechenlösungen der Enterprise-Klasse für führende Kunden bereitzustellen.

Das Tempo der Umsetzung in beiden Geschäftsbereichen war außergewöhnlich. Wir verdoppeln in diesem Jahr zudem die Größe unserer GPU-Cloud von etwa 5.500 NVIDIA-GPUs auf etwa 11.000 verwaltete GPUs bis zum Ende des Kalenderjahres 2026, was voraussichtlich einen AI-Cloud-ARR von über 200 Millionen Dollar generieren wird.“

Darcy Daubaras, CFO: „Die Finanzergebnisse des Geschäftsjahres 2026 unterstreichen den operativen Hebel, der im Geschäftsmodell von HIVE verankert ist. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 158 % auf 297,8 Millionen Dollar, die Bruttobetriebsmarge stieg auf 36,2 % und der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vervierfachte sich auf 62,3 Millionen Dollar. Unsere jährliche Kapitalrendite von 13,3 % spiegelt die Disziplin wider, mit der wir Kapital einsetzen, und schneidet im Vergleich zu unseren börsennotierten Mitbewerbern gut ab. Der GAAP-Nettoverlust von 148,4 Millionen Dollar war größtenteils auf nicht zahlungswirksame Posten zurückzuführen, darunter Abschreibungen und andere bilanzielle Anpassungen. Nach Jahresende haben wir zinslose vorrangige Wandelanleihen im Wert von 115 Millionen Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 getilgt und damit einen Nettoerlös von rund 109,5 Millionen Dollar erzielt. Im Zusammenhang mit der Finanzierung haben wir zudem Capped-Call-Transaktionen abgeschlossen, die darauf abzielen, eine potenzielle Verwässerung durch einen Aufschlag von bis zu 125 % auf unseren Referenzpreis vom April abzufedern. Wir schließen das Jahr mit einem vollständig finanzierten Ausbau in Paraguay, einer wachsenden HPC-Pipeline und der bilanziellen Flexibilität ab, um die rentabelsten Chancen in unseren Bitcoin-Mining- und KI-Infrastrukturplattformen zu verfolgen.“

Geschäftsjahr 2026 und aktuelle operative und finanzielle Highlights:



Bitcoin-Mining-Betrieb

Installierte Bitcoin-Mining-Hashrate von 25,1 EH/s am 31. März 2026 (heute 25,3 EH/s) bei einer Geräteeffizienz von ca. 16,5 J/TH, gegenüber 6,5 EH/s am 31. März 2025 – eine etwa vierfache Steigerung.

Globale operative Stromkapazität von 440 MW in Kanada, Schweden und Paraguay, die vollständig mit grüner Energie betrieben wird.

300-MW-Erweiterung in Paraguay, die in drei Phasen umgesetzt wird: Yguazú Phase 1 (Juni 2025), Yguazú Phase 2 (Anfang September 2025) und Valenzuela Phase 3 (10. November 2025, zwei Wochen vor dem Zeitplan).

HPC und KI-Cloud

HPC-ARR von 35 Millionen Dollar zum Ende des Geschäftsjahres, mit einem Ziel von 660 Millionen Dollar bis Ende 2028, gestützt durch das 320-MW-GTA-Gigafactory-Projekt.

Bell B200-Cluster in Betrieb: Der erste 504 NVIDIA B200 GPU-Cluster von HIVE, der im Tier-III-Rechenzentrum der Bell Canada AI Fabric in Manitoba bereitgestellt wurde, ging im Mai 2026 zu einem vertraglich vereinbarten Preis von 2,90 $ pro GPU-Stunde in Betrieb, was 32 % über dem geplanten Preis von 2,20 $ pro GPU-Stunde liegt. Durch die Bereitstellung steigt der BUZZ HPC ARR von HIVE von etwa 20 Millionen Dollar auf etwa 35 Millionen Dollar.

320-MW-GTA-Gigafactory-Projekt: Am 18. Mai 2026 gab HIVEs BUZZ HPC die Entwicklung einer 320-MW-KI-Gigafactory im industriellen Maßstab im Großraum Toronto bekannt, die bei vollständiger Fertigstellung mehr als 100.000 GPUs beherbergen und zu einer der größten KI-Gigafactories Kanadas werden soll. Das Unternehmen erwarb ein zusammenhängendes, 25 Acres großes Grundstück für einen Gesamtpreis von 58 Millionen CAD (eine 21 Acres große Hauptparzelle für 46 Millionen CAD und eine angrenzende 4 Acres große Zusatzparzelle für 12 Millionen CAD) im Innovationskorridor Toronto-Waterloo. Das Projekt soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 in Betrieb gehen. Die Kapitalinvestition in Höhe von ca. 3,5 Milliarden CAD wird voraussichtlich mehr als 800 Arbeitsplätze im Baugewerbe sowie Hunderte von festen, hochqualifizierten Stellen schaffen. Die Anlage ist für hocheffiziente KI-Rechenleistung ausgelegt, die durch Ontarios sauberes Stromnetz gespeist wird. Dabei kommt eine geschlossene Flüssigkeitskühlung ohne Wasserverbrauch zum Einsatz, die dem Nachhaltigkeitsstandard des Unternehmens von unter 1,3 PUE entspricht. Bei unterzeichneten, mit der Branche vergleichbaren Tier-III-Kollokationspreisen von ca. 150 $ pro kW pro Monat bei einer Laufzeit von 15 Jahren entspricht die IT-Last der Anlage von 200 MW bei vollem Betrieb einem annualisierten wiederkehrenden Umsatz von ca. 360 Millionen Dollar.

Unabhängige KI-Konnektivität im Osten Kanadas: Am 8. Mai 2026 gab HIVEs BUZZ den Ausbau privater Hochleistungs-Wellenlängendienste für sein 70-MW-Rechenzentrum in Grand Falls, New Brunswick, bekannt – das Kernnetzwerk für die geplante erste souveräne KI-Fabrik im Osten Kanadas.

Meilenstein der AI-Cloud in Paraguay: Am 18. März 2026 erreichte die BUZZ AI Cloud-Plattform von HIVE in Asunción, Paraguay, ihren ersten Meilenstein im Unternehmensbereich und ermöglichte die Forschungszusammenarbeit im Bereich großer Sprachmodelle mit der Columbia University von New York nach Asunción.

Zusammenarbeit mit AMC Robotics: Am 13. März 2026 gaben HIVE und die AMC Robotics Corporation (Nasdaq: AMCI) eine Zusammenarbeit bekannt, um eine GPU-beschleunigte Recheninfrastruktur zur Unterstützung der KI-gesteuerten Robotiklösungen von AMC bereitzustellen und damit die BUZZ-HPC-Plattform von HIVE auf neue Anwendungsfälle im Bereich der KI-Rechenleistung auszuweiten.

Kapitalstruktur und Börsennotierungen

Up-Listing an der TSX: Am 7. Mai 2026 gab HIVE das Up-Listing seiner Stammaktien von der TSX Venture Exchange auf das Hauptsegment der Toronto Stock Exchange (TSX) bekannt. Der Handel an der TSX unter dem Symbol „HIVE“ begann am 19. Mai 2026, wodurch der Zugang für institutionelle Anleger erweitert und die Eignung für die Aufnahme in Indizes verbessert wurde.

Finanzierung durch zinslose vorrangige Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von 115 Millionen Dollar: Am 21. April 2026 schloss die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, HIVE Bermuda 2026 Ltd., eine Privatplatzierung von zinslosen Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2031 im Gesamtnennbetrag von 115 Millionen Dollar ab, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Erstkäufer auf den Erwerb weiterer Anleihen im Wert von 15 Millionen Dollar. Der Nettoerlös belief sich nach Abzug von Provisionen und Aufwendungen auf rund 109,5 Millionen Dollar. Die Schuldverschreibungen sind zinslos, nicht verzinsbar, in Stammaktien des Unternehmens zu einem anfänglichen Umtauschkurs von 389,5029 Aktien pro 1.000 Dollar Nennwert (ca. 2,57 Dollar pro Aktie) umtauschbar und stellen vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten dar. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen „Capped-Call“-Transaktionen im Wert von ca. 19,8 Millionen Dollar abgeschlossen, die darauf abzielen, eine potenzielle Verwässerung beim Umtausch bis zu einem anfänglichen Höchstpreis von ca. 4,92 Dollar pro Aktie abzufedern, was einem Aufschlag von 125 % gegenüber dem Nasdaq-Schlusskurs vom 16. April 2026 entspricht.

Der Konzernabschluss des Unternehmens sowie der dazugehörige Lagebericht (MD&A) für das Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Profil von HIVE sowie auf der Website des Unternehmens unter www.HIVEdigitaltechnologies.com abrufbar.

Jahresabschluss und Lagebericht

Der Konzernabschluss des Unternehmens und der dazugehörige Lagebericht (MD&A) für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr werden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Profil von HIVE sowie auf der Website des Unternehmens unter www.HIVEdigitaltechnologies.com verfügbar sein.



Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und gehörte zu den ersten börsennotierten Unternehmen, die die Generierung digitaler Vermögenswerte mittels grüner Energie in den Vordergrund stellten. Heute baut und betreibt HIVE Tier-I- und Tier-III-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Infrastruktur von HIVE, die auf Hashrate-Services und GPU-beschleunigtem KI-Computing basiert, bietet skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft.

Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns auf:

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YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

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Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

„Frank Holmes“

Executive Chairman

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Nathan Fast, Director of Marketing and Branding

Frank Holmes, Executive Chairman

Aydin Kilic, President & CEO

Tel.: (604) 664-1078

Im deutschsprachigen Raum

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Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

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Weder die TSX, die Nasdaq noch irgendeine andere Wertpapierbörse oder Aufsichtsbehörde übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Mit Ausnahme der historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen. „Zukunftsgerichtete Informationen“ in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: den Erwerb der neuen Standorte in Paraguay und Toronto sowie deren Potenzial, den Zeitplan für deren Inbetriebnahme; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens, einschließlich der angestrebten Meilensteine für die Hashrate und der Kosten zur Erreichung dieser Meilensteine; die Betriebsergebnisse für die drei und zwölf Monate, die am 31. März 2026 endeten; die erwarteten Kosten für die Aufrechterhaltung und den Ausbau des Betriebs; Finanzinformationen im Zusammenhang mit der annualisierten Runrate; den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Hashrate-Flotte und der Ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität des bestehenden Betriebs der Bitcoin-Hashrate-Dienstleistungen; den Erhalt behördlicher Genehmigungen; sowie sonstige zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Absichten, Pläne und künftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und der damit verbundenen Bedingungen.



Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, den Bau der Akquisition in Paraguay wirtschaftlich und fristgerecht abzuschließen und die gewünschte operative Leistung zu erzielen; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich digitale Währungen zu produzieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu veräußern; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens haben; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Hashrate-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; der spekulative und wettbewerbsintensive Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Nutzung von Blockchain und Kryptowährungen; Klagen und andere Gerichtsverfahren sowie Anfechtungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; künftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, sein ATM-Programm zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie der allgemeinen Kapitalmarktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Aufstockung der Bitcoin-Bestände und die Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerb in der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit eines kontinuierlichen technologischen Wandels; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Hashrate-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energieeinschränkungen oder regulatorischen Änderungen in den Energieregulierungssystemen der Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; eine Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmarktlage, die den Zugang zu Kapital behindert oder die Kapitalkosten erhöht; eine Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen könnte nicht wie derzeit geplant oder gar nicht erfolgen; die Expansion könnte nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht stattfinden; den Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu veräußern oder gar nicht; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb haben; eine Erhöhung der Netzwerkkomplexität kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb haben; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für Tier-I-Hashrate-Dienste in den jeweiligen Jurisdiktionen; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Tier-I-Hashrate-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Erdgaskosten, von Wechselkursschwankungen, von Energieeinschränkungen oder regulatorischen Änderungen der Energievorschriften in den Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die nachteiligen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen; alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen daran hindern, seine Geschäftstätigkeit auszuüben; historische Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu produzieren, die mit den historischen Preisen im Einklang stehen; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf das Geschäft des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Bedingungen an den Kapitalmärkten, Einschränkungen bei Arbeitskräften und internationalen Reisen sowie Lieferketten; sowie die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern oder diese verteuern; und sonstige damit verbundene Risiken, wie sie ausführlicher in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter den Einreichungen des Unternehmens auf www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca dargelegt sind.



Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit verfügbaren Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens, deren zeitlichen Ablauf und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist zudem davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für die zukünftige Leistung dar, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit nicht übermäßig auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Verwendung und Abstimmung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Zusätzlich zu den Finanzkennzahlen, die nach den in den Vereinigten Staaten von Amerika allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“) dargelegt werden, überprüfen wir regelmäßig die Verwendung und Berechnung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen wie der Bruttobetriebsmarge, dem EBITDA und dem bereinigten EBITDA. Das Board of Directors und die Geschäftsführung von HIVE verwenden diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen als Ergänzung zu den GAAP-Kennzahlen, um ein umfassenderes Verständnis der Faktoren und Trends zu vermitteln, die das Unternehmen beeinflussen, und um die Kernbetriebsergebnisse des Unternehmens über die einzelnen Geschäftsberichtsperioden hinweg besser zu verstehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, obwohl sie kein Ersatz für GAAP-Kennzahlen sind, den Anlegern (i) eine verbesserte Möglichkeit zur Bewertung der zugrunde liegenden Leistung des Unternehmens und (ii) eine größere Transparenz der wichtigsten Leistungskennzahlen bieten, die von der Geschäftsleitung bei operativen und finanziellen Entscheidungen herangezogen werden.

Die hierin dargestellten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen dienen als ergänzende Informationen zu den gemäß GAAP berechneten Leistungskennzahlen des Unternehmens und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für US-GAAP betrachtet werden. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß US-GAAP und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar. Aufgrund des nicht standardisierten Charakters von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen ist die hierin enthaltene Darstellung von HIVE möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE DER BETRIEBSTÄTIGKEIT AUF ZEITABSCHNITTSBASIS

Geschäftsjahr zum 31. März (in Tausend) 2026 2025 2024 Umsatz aus dem Mining digitaler Währungen $ 278.269 $ 105.236 $ 111.044 Hosting für Hochleistungsrechnen 19.522 10.043 3.421 297.791 115.279 114.465 Betrieb und Instandhaltung (186.729) (88.159) (76.308) Gebühren für Hochleistungsrechendienste (3.165) (1.972) (635) Abschreibungen (170.425) (64.490) (63.599) (62.528) (39.342) (26.077) Bruttobetriebsmarge 107.897 25.148 37.522 Bruttobetriebsmarge in % (1) 36 % 22 % 33 Bruttomarge in % (21 %) (34 %) (23 %) Realisierte und nicht realisierte Nettogewinne aus digitalen Währungen (2) 10.742 33.674 81.835 Allgemein- und Verwaltungskosten (31.392) (16.648) (13.204) Wechselkursgewinne/-verluste (391) (5.107) 2.054 Aktienbasierte Vergütung (25.457) (10.888) (7.249) Nicht realisierter Gewinn aus Kapitalanlagen (16.027) 19.067) 3.743 Realisierter Verlust aus Kapitalanlagen - (311) - Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Derivaten (22.706) 3.652 362 Rückstellung für Umsatzsteuerforderungen 2.915 966 (6.777) Wertminderung von Forderungen aus dem Verkauf einer Tochtergesellschaft (1.816) - - Gewinn aus dem Verkauf von Mining-Geräten 1.360 18.493 1.081 Sonstige Erträge (Aufwendungen) 2.045 346 (59) Finanzaufwand (1.326) (2.290) (3.024) Steueraufwand (3.867) (4.608) (6.185) Nettoverlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen $ (148.448 $ (2.9969 $ 26.500

(1) Nicht-GAAP-Kennzahl. Eine Abstimmung zu den nächstliegenden US-GAAP-Kennzahlen findet sich unten unter „Abstimmung von nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“.

(2) Die realisierten und nicht realisierten Nettogewinne (Verluste) aus digitalen Währungen werden berechnet als die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts (Gewinn oder Verlust) des Coin-Bestands sowie als der Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf digitaler Währungen, der der Nettodifferenz zwischen dem Verkaufserlös und dem Buchwert der digitalen Währung entspricht.

Bruttobetriebsmarge

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es für das Management, den Board of Directors und die Investoren zusätzlich zu den gemäß US-GAAP erstellten konventionellen Kennzahlen hilfreich ist, die Bruttobetriebsmarge zur Bewertung der Unternehmensleistung und der Fähigkeit des Unternehmens zur Generierung von Cashflows und zur Bedienung von Schulden heranzuziehen. Die Bruttobetriebsmarge ist definiert als Gesamtumsatz abzüglich direkter Barausgaben, d. h. Betriebs- und Wartungskosten sowie Gebühren für Hochleistungsrechendienste.

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Berechnung der Bruttobetriebsmarge für die letzten drei Geschäftsjahre:

Berechnung der Bruttobetriebsmarge:

(in Tausend) Geschäftsjahr 26 Geschäftsjahr 25 Geschäftsjahr 24 Umsatz $ 297.791 $ 115.279 $ 114.465 Abzüglich: Betriebs- und Instandhaltungskosten: (186.729) (88.159) (76.308) HPC-Servicegebühren: (3.165) (1.9729) (635) Bruttobetriebsmarge $ 107.897 $ 25.148 $ 37.522 Bruttobetriebsmarge in % 36 % 22 % 33 %

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Berechnung der Bruttobetriebsmarge für die letzten fünf Quartale:

Berechnung der Bruttobetriebsmarge:

(in Tausend) Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2026 4. Quartal 2025 Umsatz (1) $ 71.816 $ 93.111 $ 87.253 $ 45.611 $ 31.161 Abzüglich: Betriebs- und Wartungskosten: (53.597) (60.084) (44.065) (28.983) (21.787) HPC-Servicegebühren: (689) (8839) (784) (809) (5969) Bruttobetriebsmarge $ 17.530 $ 32.144 $ 42.404 $ 15.819 $ 8.778 Bruttobetriebsmarge in % 24 % 35 % 49 % 35 % 28 %

(1) Wie in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung sowie der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

EBITDA und bereinigtes EBITDA

Das Unternehmen verwendet das EBITDA und das bereinigte EBITDA als Kennzahlen, die für das Management, den Board of Directors und die Investoren nützlich sind, um die operative Leistung auf Cash-Basis vor den Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Posten und akquisitionsbezogenen Aktivitäten zu bewerten.

Das EBITDA ist der in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung ausgewiesene Betriebsgewinn oder -verlust vor Finanzerträgen und -aufwendungen, Steuern sowie Abschreibungen und Amortisationen. Das bereinigte EBITDA ist das EBITDA, bereinigt um sonstige nicht zahlungswirksame Posten, einschließlich aktienbasierter Vergütungen, Finanzaufwendungen, Abschreibungen und einmaliger Transaktionen.

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Berechnung des EBITDA und des bereinigten EBITDA für die letzten drei Geschäftsjahre:





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Die folgende Tabelle veranschaulicht die Berechnung des EBITDA und des bereinigten EBITDA für die letzten fünf Quartale:

Berechnung von EBITDA und bereinigtem EBITDA:

(in Tausend) Q4 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2026 Q4 GJ 2025 Nettoergebnis (Verlust) (1) (76.340) (91.327) (15.797) 35.016 (52.949) Hinzunahme der Auswirkungen folgender Posten: Finanzaufwand 411 299 328 288 596 Abschreibungen 52.702 57.420 38.292 22.011 17.967 Steueraufwand 1.703 496 1.019 649 3.159 EBITDA (21.524) (33.112) 23.842 57.964 (31.227) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Derivaten 5.307 31.571 2.264 (16.436) (2.028) Rückstellung für Umsatzsteuerforderungen - (1.548) - (1.367) - Wertminderung von Forderungen aus dem Verkauf einer Tochtergesellschaft - 1.816 - - - Gewinn aus dem Verkauf von Mining-Geräten - - (48) (1.312) (2.060) Aktienbasierte Vergütung 7.237 6.998 5.472 5.750 4.639 Bereinigtes EBITDA (8.980) 5.725 31.530 44.599 (30.676)

(1) Wie in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung sowie der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

1 EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht nach GAAP definierte Finanzkennzahlen und sollten in Verbindung mit den gemäß US-GAAP dargestellten Kennzahlen für das Betriebsergebnis und die Liquidität gelesen werden; sie sind nicht als Alternative oder Ersatz für diese Kennzahlen zu betrachten. Siehe Abstimmung zur am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahl am Ende dieser Pressemitteilung.

2 Quelle: CoinMarketCap, durchschnittlicher täglicher Schlusskurs für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025.

3 ARR bezieht sich auf den auf Jahresbasis berechneten Run-Rate-Umsatz des Unternehmens. Je nach Kontext berechnet das Unternehmen den ARR durch: (i) Multiplikation des pro Woche erzielten Umsatzes mit 52 Wochen pro Jahr, (ii) Multiplikation des pro Tag erzielten Umsatzes mit 365 Tagen pro Jahr oder (iii) Multiplikation des pro Quartal erzielten Umsatzes mit vier Quartalen pro Jahr. Prognosen zum ARR können als Indikator für zukünftige Ergebnisse unzuverlässig sein, da solche Prognosen in der Regel die Möglichkeit späterer Kündigungen, Rabatte oder Herabstufungen von Dienstleistungen nicht berücksichtigen. Wir sind der Ansicht, dass der ARR ein wichtiger Indikator für unser zukünftiges Umsatzpotenzial ist. Der ARR stellt jedoch keine GAAP-Umsätze auf Jahresbasis dar, ist nicht als Ersatz oder Prognose für GAAP-Umsätze gedacht und sollte unabhängig als operative Kennzahl betrachtet werden.

4 SemiAnalysis ClusterMAX™ 2.0 GPU Cloud Rating System (November 2025). Verfügbar unter https://newsletter.semianalysis.com/p/clustermax-20-the-industry-standard

5 Quelle: Power Mining Analysis. Verfügbar unter https://poweranalysis.io/hive

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.