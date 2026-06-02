EQS-News: Jahresabschluss 2025 / Dividendenvorschlag

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Jahresabschluss 2025 / Dividendenvorschlag



02.06.2026 / 15:56 CET/CEST

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Corporate News

Alexanderwerk AG, Remscheid

ISIN DE000A37FTW0

Jahresabschluss 2025 / Dividendenvorschlag

Der Vorstand der Alexanderwerk AG hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 aufgestellt. Der Aufsichtsrat hat diese gebilligt; der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 ist damit festgestellt. Jahres- und Konzernjahresabschluss sind vom Abschlussprüfer jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Für das Geschäftsjahr 2025 ergibt sich auf der Ebene der Alexanderwerk AG ein Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von EUR 3,49 Mio. und ein Jahresüberschuss nach Steuern – auf der Basis der HGB-Rechnungslegung – in Höhe von EUR 2,25 Mio. Auf dieser Basis ergibt sich ein handelsbilanzielles Eigenkapital der Alexanderwerk AG zum 31. Dezember 2025 in Höhe von ca. EUR 15,79 Mio.

Auf Konzernebene ergeben sich für das Geschäftsjahr 2025 folgende Kennzahlen nach IFRS:

Der Umsatz im Konzern betrug EUR 39,11 Mio. (2024: EUR 35,66 Mio.)

Die Gesamtleistung (Konzern) betrug EUR 36,29 Mio. (2024 korrigiert nach IAS 8: EUR 35,74 Mio.).

Das Betriebsergebnis (EBIT) im Konzern beträgt EUR 4,03 Mio. (2024 korrigiert nach IAS 8: EUR 6,74 Mio.).

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) beträgt EUR 3,97 Mio. (2024 korrigiert nach IAS 8: EUR 6,61 Mio.).

Der Konzern-Jahresüberschuss beträgt EUR 2,72 Mio. (2024 korrigiert nach IAS 8: EUR 4,36 Mio.).

Das Ergebnis je Aktie beträgt demnach EUR 0,75 (2024 korrigiert nach IAS 8: EUR 1,21).

Vorstand und Aufsichtsrat haben ferner beschlossen, der anstehenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 0,50 je dividendenberechtigter Stückaktie (insgesamt EUR 1.800.000,00) vorzuschlagen. Ein Termin zur Hauptversammlung wird kurzfristig festgelegt und bekannt gegeben.

Remscheid, den 02. Juni 2026

Alexanderwerk AG

Der Vorstand

Kontakt:

Bekim Bunjaku, CEO of Alexanderwerk AG, Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid,

Phone (0) 2191 795-205, Email: ir@alexanderwerk.com

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