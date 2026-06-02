EQS-News: OpenText gehört zu den ersten kanadischen Unternehmen, die sich dem globalen Rahmenwerk der OECD für die Meldung sicherer KI anschließen

EQS-News: Open Text Corporation / Schlagwort(e): Miscellaneous

OpenText gehört zu den ersten kanadischen Unternehmen, die sich dem globalen Rahmenwerk der OECD für die Meldung sicherer KI anschließen



02.06.2026 / 09:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





WATERLOO, ON, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- OpenText™ (NASDAQ/TSX: OTEX), ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagement für KI in Unternehmen, ist heute dem Berichtsrahmen des Hiroshima-KI-Prozesses (HAIP) der OECD beigetreten. Dabei handelt es sich um einen internationalen Mechanismus, mit dem Organisationen ihre Übereinstimmung mit dem freiwilligen Verhaltenskodex der G7 für die sichere Entwicklung und den Einsatz fortschrittlicher KI nachweisen.

OpenText

„Vertrauen in KI beginnt mit den Daten, die dem Modell zugrunde liegen, und damit, wie sie verwaltet, geschützt und kontextualisiert werden", sagt Ayman Antoun, Geschäftsführer von OpenText. „OpenText hat 35 Jahre an diesem Fundament gebaut. Unsere Teilnahme am HAIP ist eine natürliche Erweiterung dieses Engagements und stellt sicher, dass das entstehende globale Rahmenwerk die Realitäten des Einsatzes von agentenbasierter KI in Unternehmen widerspiegelt."

Mit diesem Schritt positioniert sich OpenText, das für mehr als 120.000 Unternehmen und Behörden in 180 Ländern Daten von Menschen, Maschinen und Transaktionen verwaltet, als aktiver Akteur bei der Gewährleistung, dass agentische KI vertrauenswürdig ist und sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor messbaren Mehrwert schafft. Mehr als 15 Billionen CAD an jährlichem B2B-Handel fließen durch das Geschäftsnetzwerk von OpenText. Das Unternehmen verwaltet unstrukturierte Inhalte und maschinell generierte Betriebsdaten, die von regulierten Unternehmen tagtäglich genutzt werden, und verfügt damit über eine außergewöhnlich breite Datenbasis, die es in die globale politische Diskussion einbringen kann.

Die Datengrundlage für vertrauenswürdige KI OpenText verwaltet die drei Datenbereiche, die für KI in Unternehmen entscheidend sind: menschliche Daten, d. h. unstrukturierte Inhalte, Dokumente und Aufzeichnungen, die das Wissen eines Unternehmens erfassen; Maschinendaten, d. h. betriebliche und systemgenerierte Informationen aus dem IT-Servicemanagement, der Cybersicherheit und den Lieferkettenplattformen; und Transaktionsdaten, d. h. B2B-Handelsströme und Lieferkettenereignisse von mehr als einer Million Handelspartnern weltweit. Die KI-Lösungen von OpenText Aviator sind in dieses kontrollierte Ökosystem eingebettet und wenden Sicherheit auf Unternehmensniveau, Compliance-Kontrollen und Datenabgleiche auf jede KI-Interaktion an. Damit unterstützen sie direkt die Prinzipien der Transparenz und Rechenschaftspflicht, die HAIP fördern soll.

„Wir sind für unsere eigenen Produkte und KI der Kunde Null, daher wissen wir aus erster Hand, dass vertrauenswürdige agentenbasierte KI mit Data Governance beginnt. Vor jeder KI-Implementierung stellt sich zunächst die Frage, wie die Daten verwaltet, gesichert und kontrolliert werden. Das ist genau die Disziplin, die HAIP kodifiziert, und deshalb war der Beitritt zu diesem Rahmenwerk der richtige nächste Schritt für OpenText und die Kunden, die wir weltweit betreuen", sagt Shannon Bell, geschäftsführender Vizepräsident, Leiter Digitalbereich und IT-Direktor, OpenText.

Aufbauend auf Kanadas Vorreiterrolle im Bereich verantwortungsvoller KI OpenText gehörte zu den ersten Unterzeichnern des kanadischen freiwilligen Verhaltenskodex für die verantwortungsvolle Entwicklung und den verantwortungsvollen Umgang mit fortschrittlichen generativen KI-Systemen. Die Teilnahme am HAIP verbindet diese nationale Verpflichtung mit G7-weiten Normen und stärkt Kanadas Position als globaler KI-Führer und OpenText' Rolle bei der Förderung einer verantwortungsvollen KI-Governance auf internationaler Ebene.

Informationen zu OpenText OpenText™ ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagement für KI in Unternehmen und hilft Unternehmen, ihre Daten zuverlässig zu schützen, zu verwalten und zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.opentext.com.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten AussagenBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Begriffe enthalten, die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gelten. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen von OpenText in Bezug auf das operative Umfeld, die Wirtschaftslage und die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Diese Aussagen unterliegen wichtigen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die schwer vorhersehbar sind, und das tatsächliche Ergebnis kann erheblich abweichen. Die Annahmen von OpenText, die das Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung für angemessen hält, können sich als unzutreffend erweisen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier dargelegten Erwartungen abweichen können. Weitere Informationen zu Risiken und anderen Faktoren, die eintreten könnten, finden Sie im Jahresbericht von OpenText auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und in anderen bei der SEC und anderen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit haben. Sofern nicht anderweitig durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt OpenText jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus sollten die Leser beachten, dass wir Informationen über unsere Website, Pressemitteilungen, wertpapierrechtliche Anmeldungen, öffentliche Telefonkonferenzen, Webcasts und die im Abschnitt "Investoren" unserer Website (https://investors.opentext.com) angegebenen Social-Media-Kanäle veröffentlichen können. Zu diesen Social-Media-Kanälen können der Blog des Unternehmens oder unserer Führungskräfte, das X-Konto (früher bekannt als Twitter) oder das LinkedIn-Konto gehören. Die über solche Kanäle verbreiteten Informationen können wesentlich sein. Daher sollten die Leser diese Kanäle zusätzlich zu unseren anderen Kommunikationsformen verfolgen.

Copyright © 2026 OpenText. Alle Rechte vorbehalten. Marken im Besitz von OpenText. Unser/e Produkt/e kann/können durch ein oder mehrere Patente geschützt sein. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.opentext.com/patents.

OTEX

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/opentext-gehort-zu-den-ersten-kanadischen-unternehmen-die-sich-dem-globalen-rahmenwerk-der-oecd-fur-die-meldung-sicherer-ki-anschlieWen-302788145.html

02.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2337678 02.06.2026 CET/CEST