EQS-News: Shelly Group richtet globale Marketingorganisation konsequent auf die nächste Phase der internationalen Skalierung aus

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Shelly Group richtet globale Marketingorganisation konsequent auf die nächste Phase der internationalen Skalierung aus



02.06.2026 / 14:00 CET/CEST

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Shelly Group richtet globale Marketingorganisation konsequent auf die nächste Phase der internationalen Skalierung aus



Georgi Bonev wird Chief Marketing Officer und bringt mehr als 15 Jahre internationale Marketing- und Consumer-Electronics-Erfahrung von Samsung, Lenovo sowie TP Vision / Philips TV mit

Weitere Stärkung der globalen Markenpositionierung, internationaler Go-to-Market-Kompetenzen sowie der Entwicklung der Consumer-, Retail- und Professional-Kanäle

Zusätzliche Professionalisierung der globalen Marketingstrukturen im Einklang mit der nächsten Phase des internationalen Wachstums und der Skalierung



Sofia / München, 2.Juni 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, richtet ihre globale Marketingorganisation konsequent auf die nächste Phase der internationalen Skalierung sowie den weiteren Ausbau ihrer globalen Marken- und Ökosystemstrategie aus.

Vor diesem Hintergrund hat Georgi Bonev mit Wirkung zum 1. Juni 2026 die Funktion des Chief Marketing Officer (CMO) übernommen. In dieser Rolle verantwortet er die Weiterentwicklung der globalen Marketingstrategie, die internationale Markenpositionierung sowie die Skalierung der internationalen Go-to-Market-Strukturen der Gesellschaft über die Consumer-, Retail- und Professional-Kanäle hinweg.

Der Fokus von Georgi Bonevs Tätigkeit bei der Shelly Group wird auf der weiteren Stärkung der globalen Markenwahrnehmung von Shelly, dem kontinuierlichen Ausbau des Pro-Segments, der Skalierung internationaler Marketingstrukturen sowie der Intensivierung der Kunden- und Partnerbindung innerhalb des Shelly-Ökosystems liegen. Darüber hinaus wird er die weitere internationale Expansion der Gesellschaft sowie die Entwicklung skalierbarer globaler Go-to-Market-Prozesse und -Strukturen unterstützen.

Georgi Bonev verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen strategisches Marketing, Markenführung und kommerzielle Unternehmensentwicklung in der globalen Consumer-Electronics- und Technologieindustrie. Zuletzt war er als SEE Marketing Director – Philips TV bei TP Vision tätig und verantwortete dort die Marketingaktivitäten in Südosteuropa. Zuvor bekleidete Georgi Bonev verschiedene internationale Führungspositionen bei Lenovo und Samsung Electronics mit regionaler Verantwortung für zahlreiche Märkte in Zentral- und Südosteuropa. Im Laufe seiner Karriere sammelte er umfassende Expertise in den Bereichen internationales Produktmarketing, Retail- und Channel-Entwicklung, Consumer Engagement sowie groß angelegte Markenpositionierung.



Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group SE: „Mit Georgi Bonev gewinnen wir einen international erfahrenen Marketingmanager mit einer starken Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Skalierung von Technologiemarken in zahlreichen internationalen Märkten. Seine umfassende Expertise in den Bereichen strategisches Marketing, Retail- und Channel-Entwicklung sowie internationale Markenpositionierung wird für uns von großem Wert sein, während wir unsere globale Marktpräsenz weiter ausbauen und unseren Ökosystem- und Community-Ansatz konsequent weiter stärken.“



Georgi Bonev, Chief Marketing Officer der Shelly Group: „Shelly hat ein hochdifferenziertes Technologie- und Produktökosystem mit erheblichem internationalem Wachstumspotenzial aufgebaut. Ich freue mich darauf, die globale Markenpositionierung weiter zu stärken, internationale Marketingstrukturen zu skalieren und die weitere Expansion über Consumer-, Retail- und Professional-Kanäle hinweg zu unterstützen. Gemeinsam mit dem Team ist es unser Ziel, die internationale Sichtbarkeit von Shelly weiter auszubauen und die nächste Phase des globalen Wachstums zu unterstützen.“



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vertreibt IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität sowie ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Fernsteuerung und Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Smartphones, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern.

Neben dem Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Produktion über Auftragsfertiger. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH, Benelux, Nordics und Iberia sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.

Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und in den SDAX einbezogen.



Ansprechpartner Investor Relations

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Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Shelly Group SE 51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3 1407 Sofia Bulgarien E-Mail: investors@shelly.com Internet: www.corporate.shelly.com ISIN: BG1100003166 WKN: A2DGX9 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2338042

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