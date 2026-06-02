EQS-News: Supermicro baut seine Führungsposition im Bereich Rack-Scale-KI mit der AMD-Helios-Plattform aus und beschleunigt damit die Bereitstellung und die betriebliche Effizienz

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Supermicro baut seine Führungsposition im Bereich Rack-Scale-KI mit der AMD-Helios-Plattform aus und beschleunigt damit die Bereitstellung und die betriebliche Effizienz



02.06.2026 / 15:35 CET/CEST

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Die AMD-Helios-Plattform der nächsten Generation von Supermicro wird auf der Computex vorgestellt

Die Rack-Scale-DCBBS-Architektur ermöglicht eine schnelle Bereitstellung und nahtlose Skalierung von einzelnen Racks bis hin zu Hyperscale-KI-Clustern

Das 72-GPU-Rack Helios mit doppelter Breite, ausgestattet mit AMD-Instinct™-MI455X-GPUs, bietet außergewöhnliche Leistung für umfangreiche KI-Trainings- und Inferenz-Workload

SAN JOSE, Kalifornien, und TAIPEI, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen in den Bereichen KI, Unternehmensanwendungen, Speicher sowie 5G/Edge mit seinen Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), wird in enger Zusammenarbeit mit AMD auf der Computex die Rack-Scale-Plattform der nächsten Generation AMD Helios vorstellen. Helios wurde für das Zeitalter der agentenbasierten KI entwickelt und ermöglicht es Cloud-Service-Anbietern (CSPs), NeoClouds, Hyperscalern und Unternehmen, umfangreiche KI-Workloads – darunter souveräne KI, LLM-Training, Inferenz und Feinabstimmung – mit unübertroffener Effizienz und Skalierbarkeit bereitzustellen.

AMD Helios Platform

„Mit DCBBS setzt Supermicro neue Maßstäbe für die Möglichkeiten im Rechenzentrum, indem das Unternehmen von herkömmlichen Serverkonzepten auf eine umfassende Rack-Scale-Architektur umstellt", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Durch die Kombination von Supermicros DCBBS mit der AMD-Instinct™-MI455X-GPU-Architektur bieten wir beispiellose KI-Leistung, verbesserte Energieeffizienz durch fortschrittliche Kühlung und eine skalierbare Infrastruktur für KI-Workloads der nächsten Generation."

https://www.supermicro.com/en/accelerators/amd

„Die nächste Ära der KI wird nicht nur durch mehr Rechenleistung geprägt sein, sondern auch davon, wie effizient diese Rechenleistung bereitgestellt, vernetzt und skaliert werden kann", sagte Ravi Pendekanti, Corporate Vice President der Data Center Solutions Business Group bei AMD. „AMD Helios bietet eine offene KI-Architektur im Rack-Maßstab, die die führenden AMD-Lösungen in den Bereichen Rechenleistung, Netzwerke und Software vereint, um Kunden dabei zu unterstützen, die Zeit bis zur Bereitstellung zu verkürzen, die Effizienz der Infrastruktur zu verbessern und anspruchsvolle KI-Workloads mit langfristiger Flexibilität zu skalieren."

Supermicro ist einer der ersten Partner, der eng mit AMD zusammenarbeitet, um die Helios-Lösung auf den Markt zu bringen, und festigt damit seine Führungsposition bei der Bereitstellung von End-to-End-KI-Infrastrukturlösungen. Helios ist ein Rack-Scale-System mit doppelter Breite und 72 GPUs, das auf AMD-Instinct-MI455X-GPUs, AMD-EPYC™-CPUs der 6. Generation und AMD-Pensando™-Netzwerktechnologien basiert, die alle durch den offenen AMD-ROCm™-Software-Stack vereint werden. Helios ist für groß angelegte KI-Implementierungen optimiert und bietet außergewöhnliche Rechendichte und Leistung für das Training von Pioniermodellen und Inferenz mit hohem Durchsatz. Zu den wichtigsten Funktionen gehören modulare Skalierbarkeit von der Rack- bis zur Cluster-Ebene, offenes Networking sowohl für Scale-up- als auch für Scale-out-KI, fortschrittliche Sicherheit und integrierte Virtualisierung mit Softwarebeschleunigung im Rack-Scale-Maßstab.

Mit offenem Netzwerk, fortschrittlicher Sicherheit und integrierter ROCm™-Software hilft Helios Anbietern, die Markteinführung von KI-Diensten zu beschleunigen, die Ressourcennutzung zu optimieren und zuverlässige, leistungsstarke KI-Fähigkeiten im Hyperscale-Bereich bereitzustellen.

Die Helios-Plattform verkörpert den A+A+A-Ansatz von Supermicro – Architecture, Accelerators und Advancements – und vereint Systemdesign im Rack-Maßstab, führende AMD-KI-Rechenlösungen und integrierte Software-Innovationen. Dieser einheitliche Ansatz ermöglicht es Kunden, KI-Infrastruktur schneller bereitzustellen, effizienter zu betreiben und bei steigender Nachfrage nahtlos zu skalieren.

DCBBS bietet eine vollständige, modulare KI-Infrastruktur aus bewährten Komponenten und Subsystemen, die einen flexiblen Einsatz ermöglicht – von einzelnen Servern und Netzwerken bis hin zu Lösungen im Rack- und Rechenzentrum-Maßstab, einschließlich Software und Dienstleistungen.

Die AMD-Helios-Lösung im Rack-Maßstab wird am Supermicro-Stand im Taipei Nangang Exhibition Center, Halle 1, 4. Etage, N0602, zu sehen sein und den Besuchern einen direkten Einblick in ihr Design und ihre Fähigkeiten bieten. Besucher können die Plattform auch über Supermicros A+ Superverse Interactive Demo erkunden.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Betriebsstrukturen für Skalierbarkeit und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

AMD, das AMD Pfeil-Logo, EPYC, AMD Instinct, Pensando, ROCm und die Kombination daraus sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991190/Super_Micro_Computer_AMD_Helios_Platform.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

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