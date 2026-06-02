EQS-News: VIB Vermögen AG: Joint Venture mit einem von Tristan Capital Partners gemanagten Fonds für die Entwicklung von Logistikimmobilien

EQS-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien/Joint Venture

VIB Vermögen AG: Joint Venture mit einem von Tristan Capital Partners gemanagten Fonds für die Entwicklung von Logistikimmobilien



02.06.2026 / 10:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





VIB Vermögen AG: Joint Venture mit einem von Tristan Capital Partners gemanagten Fonds für die Entwicklung von Logistikimmobilien

Neuburg a. d. Donau, 02. Juni 2026. Die VIB Vermögen AG („VIB“), ISIN: DE000A2YPDD0, und ein von Tristan Capital Partners gemanagter Fonds haben ein Joint Venture begründet. Ziel ist das gemeinsame Investment und die Entwicklung von größeren Logistikprojekten an deutschlandweiten Standorten. Die VIB übernimmt hierbei neben dem Ankauf und der Vermarktung auch das Development und das Asset Management.

Über die nächsten Jahre soll ein großvolumiges Portfolio aufgebaut werden.

Beide Häuser verfügen über hochgradig komplementäre Kompetenzen und sehen erhebliches Potenzial für renditestarkes, wertschaffendes Wachstum in einem skalierbaren Marktumfeld.

Ein erstes Grundstück haben die Joint-Venture-Partner bereits in Baunatal erworben. Dort wird ein bereits langfristig vorvermieteter Logistik-Neubau mit rund 20.000 m² BGF realisiert. Der Baustart ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.

Über die VIB Vermögen AG:

Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik & Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

Ansprechpartner:

Investor Relations:

VIB Vermögen AG

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Tel.: + 49 (0)8431 9077-949

Fax: + 49 (0)8431 9077-1949

ir@vib-ag.de

Über Tristan Capital Partners:

Tristan Capital Partners ist ein eigentümergeführter, auf europäische Immobilieninvestments spezialisierter Investment Manager mit Hauptsitz in London und Büros in Luxemburg, Paris, Mailand, Frankfurt, Madrid, Stockholm, Amsterdam und Warschau. Tristan managt Core-Plus-, Value-Add- und Opportunistic-Strategien sowie eine Real-Estate-Debt-Plattform für ein internationales institutionelles Investorenklientel. Das verwaltete Vermögen beträgt rund 15 Mrd.

02.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: VIB Vermögen AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Deutschland Telefon: +49 (0)8431 / 9077 949 Fax: +49 (0)8431 / 9077 1949 E-Mail: ir@vib-ag.de Internet: www.vib-ag.de ISIN: DE000A2YPDD0 WKN: A2YPDD Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2337966

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2337966 02.06.2026 CET/CEST