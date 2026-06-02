EQS-News: ZPMC präsentiert intelligente, grüne Hafenlösungen auf der TOC Europe 2026 in Hamburg

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ZPMC präsentiert intelligente, grüne Hafenlösungen auf der TOC Europe 2026 in Hamburg



02.06.2026 / 07:15 CET/CEST

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SHANGHAI, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) stellte auf der TOC Europe 2026, die vom 19. bis 22. Mai in Hamburg stattfand, seine neuesten Hafen- und Containerumschlagstechnologien vor. Die Ausstellung des Unternehmens konzentrierte sich auf drei Bereiche: Automatisierung, grüne Technologien und integrierte Terminal-Lösungen. Lin Dong, chinesischer Generalkonsul in Hamburg, besuchte den ZPMC-Stand und traf sich mit Unternehmensvertretern.

Während der Veranstaltung begrüßte der Stand Führungskräfte von großen globalen Schifffahrts- und Terminalbetreibern, darunter Maersk, Terminal Investment Limited, DP World, Hamburger Hafen und Logistik AG und International Container Terminal Services, Inc. Die Gespräche konzentrierten sich auf kundenspezifische Ausrüstungen, Automatisierungs-Upgrades für bestehende Ausrüstungen, die Optimierung des Asset-Lifecycle-Service und die Effizienz der Lieferkette.

Neben der Hauptausstellung sprachen die technischen Spezialisten von ZPMC auf der TECH TOC-Konferenz und erläuterten die Roadmap des Unternehmens für einen intelligenteren Terminalbetrieb. Die erste Keynote, „Smart Port Solutions: Navigating Complexity, Driving Intelligence" (Intelligente Hafenlösungen: Komplexität meistern, Intelligenz fördern) befasste sich mit den betrieblichen Herausforderungen beim Containerumschlag. Der Sprecher von ZPMC erläuterte den Lebenszyklusansatz des Unternehmens für die Terminalautomatisierung, der Häfen, die über isolierte Pilotprojekte hinausgehen wollen, einen praktischen Weg bietet.

Eine zweite technische Sitzung, „ZPMC Green Crane Solutions" (Grüne Kranlösungen von ZPMC), befasste sich mit dem wachsenden Druck der Branche, Emissionen und Energieverbrauch in den Kranflotten zu reduzieren. In der Präsentation wurden energieeffiziente Lösungen für den gesamten Lebenszyklus eines Krans vorgestellt, die Terminalbetreibern dabei helfen sollen, von herkömmlichen, energieintensiven Modellen auf einen emissionsärmeren und schließlich auf einen Netto-Null-Betrieb umzustellen.

Der Stand von ZPMC bot den Besuchern auch einen Einblick in die chinesische Kultur, mit einer traditionellen Teezeremonie und einer Live-Aufführung von Szenen aus der klassischen Kunqu-Oper Pavillon der Pfingstrosen. Das Kulturprogramm ergänzte die technische Ausstellung, indem es den Besuchern die Möglichkeit gab, traditionelle chinesische Kunst und Gastfreundschaft zu erleben.

Cision

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