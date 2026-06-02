EQS-NVR: Vulcan Energy Resources Limited: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Vulcan Energy Resources Limited / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Vulcan Energy Resources Limited: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
02.06.2026 / 07:33 CET/CEST
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|Vulcan Energy Resources Limited
Unit 1, Level 11, 1 Spring Street
WA 6000 Perth
Australien
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|01.06.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|478.660.737
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vulcan Energy Resources Limited
|Unit 1, Level 11, 1 Spring Street
|WA 6000 Perth
|Australien
|Internet:
|www.v-er.eu
|Ende der Mitteilung
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