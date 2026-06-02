EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

London, 1.6.2026

Überblick

☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: Wienerberger AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person Name: The Goldman Sachs Group, Inc. Sitz: Wilmington, DE Staat: United States of America (USA)

5. Datum der Schwellenberührung: 28.5.2026

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.