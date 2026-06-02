Dubai/London, 02. ⁠Jun (Reuters) - Der syrische Luftraum hat sich im Mai zu einer wichtigen Ausweichroute für die internationale Luftfahrt entwickelt. Fast 12.000 Flugzeuge überquerten das Land, wie aus Zahlen der syrischen Zivilluftfahrtbehörde hervorgeht. Im Februar waren es rund 4300 gewesen. Der am 28. Februar von Israel und den ‌USA begonnene Krieg gegen den Iran hatte die Flugrouten in der Region gestört. Für die neue syrische Regierung bedeutet dies potenziell lukrative Einnahmen, da sie die Überfluggebühren zu ⁠Jahresbeginn deutlich ⁠erhöht hat.

Mehr als ein Jahrzehnt lang war der syrische Luftraum wegen des Bürgerkriegs eine Flugverbotszone für die meisten internationalen Fluggesellschaften. Dieser endete Ende 2024 mit dem Sturz von Präsident Baschar al-Assad. Die Wende für den Flugverkehr kam nach Beginn des Iran-Krieges im Februar. Luftangriffe der USA und Israels führten zur vorübergehenden Sperrung des Luftraums über dem ‌Irak und dem Persischen Golf. Obwohl inzwischen ein Waffenstillstand ‌gilt und der Luftraum wieder geöffnet ist, nutzen viele Fluggesellschaften auf dem Weg von den Golf-Drehkreuzen Dubai und Doha nach Europa weiterhin die kürzere und treibstoffsparende Route über Syrien.

Sicherheitsexperten sehen die ⁠Entwicklung jedoch mit Sorge. Die Luftfahrt-Beratungsgruppe OPSGroup stuft den syrischen Luftraum weiterhin als riskant ein. ‌Die Flugverkehrskontrolle arbeite nur auf dem grundlegendsten ⁠Niveau. Auch die europäische Flugsicherheitsagentur EASA empfiehlt den Airlines weiterhin, das Land zu meiden. Der zunehmende Verkehr beschränkt sich größtenteils auf die Fluggesellschaften vom Persischen Golf, während europäische, asiatische und nordamerikanische Anbieter die Region weiterhin meiden.

Die syrischen Behörden ‌zeigen sich hingegen optimistisch und verweisen auf ⁠Investitionen in die Infrastruktur, unter anderem mit ⁠türkischer Hilfe. Der Leiter der zivilen Luftfahrtbehörde, Omar al-Hosari, sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Der Anstieg des Überflugverkehrs spiegelt den Beginn eines echten Wandels in der Wahrnehmung des syrischen Luftraums durch die Fluggesellschaften wider – er wird nun wieder als praktikable und zuverlässige Route innerhalb des regionalen Luftverkehrsnetzes betrachtet." Die neue Regierung hat eine Pauschale von 499 Dollar pro Überflug eingeführt. Berechnungen von Reuters zufolge könnte dies dem Land allein im Mai Einnahmen von bis zu 5,9 Millionen Dollar eingebracht haben.

(Bericht von Feras Dalatey in Dubai ⁠und Joanna Plucinska in London, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)