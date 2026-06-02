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Ford: Energie-Deals und Ford Pro überzeugen die Wall Street!

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Thema: E-Mobilität
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Ford: Energie-Deals und Ford Pro überzeugen die Wall Street!


Im Mai verzeichnete die Ford-Aktie einen massiven Kurssprung, angetrieben von starken Quartalszahlen und wegweisenden strategischen Meilensteinen jenseits des klassischen Automobilgeschäfts. Durch den Fokus auf das hochprofitable Nutzfahrzeugsegment Ford Pro und den Aufbau eines lukrativen Energie-Ökosystems positioniert sich der Konzern für eine nachhaltige Wachstumszukunft.

Ein massiver Kurssprung im Mai

Die Ford-Aktie hat im Mai 2026 eine beeindruckende Rallye hingelegt und gegen Ende des Monats mit Kursen um die 17,76 US-Dollar ein markantes Drei-Jahres-Hoch erreicht. Aus der Perspektive des Managements in Dearborn ist diese dynamische Aufwärtsbewegung von über 30 Prozent innerhalb weniger Wochen der klare Beweis, dass der Kapitalmarkt die konsequente Umsetzung der „Ford+“-Strategie honoriert. Das Fundament für diesen rasanten Anstieg wurde bereits Ende April mit einem herausragenden Quartalsbericht gelegt, der die Erwartungen der Wall Street mit einem Umsatz von 43,3 Milliarden US-Dollar und einem massiven Gewinnsprung deutlich in den Schatten stellte. Die daraufhin vom Vorstand angehobene Prognose für das Gesamtjahr signalisierte den Investoren enorme operative Stärke und fungierte als primärer Katalysator für das extrem bullische Marktumfeld im Mai.




 
 

Endlos Turbo Long 10,5162 open end: Basiswert Ford Motor Co.

DY9R0X
Quelle: DZ BANK: Geld 02.06. 15:25:40, Brief 02.06. 15:25:40
5,20 EUR 5,27 EUR -1,33% Basiswertkurs: 16,630 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 01:00:00
Basispreis 10,5162 USD Knock-Out-Barriere 10,5162 USD
Hebel 2,70x Abstand zum Basispreis in % 36,76%
Abstand zum Knock-Out in % 36,76% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

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Marvin Herzberger





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