Glarner Kantonalbank platziert Tier-2-Anleihe über 125 Mio. Franken

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Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Glarner Kantonalbank platziert Tier-2-Anleihe über 125 Mio. Franken

02.06.2026 / 15:30 CET/CEST

Glarus, 2. Juni 2026 – Die Glarner Kantonalbank hat am 2. Juni 2026 erfolgreich eine Tier-2-Anleihe von 125 Mio. Franken und einem Coupon von 1,55 Prozent zu einem Emissionspreis von 100,048 Prozent platziert. Die Anleihe stiess insbesondere bei institutionellen Investoren auf grosses Interesse.

Die Tier-2-Anleihe wurde zu einem fixen Zinssatz von 1,55 Prozent emittiert und läuft über eine Laufzeit von zehn Jahren bis zum 2. Juli 2036. Ein vorzeitiger Rückkauf (Call) ist nach fünf Jahren möglich. Die Platzierung erfolgte unter der Leitung der UBS und der Zürcher Kantonalbank, die Glarner Kantonalbank agierte als Co-Managerin. Standard & Poor’s hat die Anleihe mit einem Rating von BBB eingestuft. Die Platzierung optimiert die Eigenkapitalstruktur und bestätigt die finanzielle Resilienz der Bank.

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