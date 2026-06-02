Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2026

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Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2026

02.06.2026 / 07:15 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

Pratteln, 02. Juni 2026

Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2026

Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute die Einladung zur 52. ordentlichen Generalversammlung der HLEE publiziert. Sie findet am Mittwoch, 24. Juni 2026 um 15:00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr) im Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel, statt.

Der Verwaltungsrat beantragt unter anderem die Wiederwahl sämtlicher bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrats.

Die weiteren Traktanden können der vollständigen Einladung mit den Anträgen des Verwaltungsrats entnommen werden. Sie sind unter http://www.hlee.ch/Generalversammlungabrufbar.

Kontakt:

Highlight Event und Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Investor Relations
Tel.: +41 41 226 05 97

info@hlee.ch
www.hlee.ch

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Highlight Event and Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
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E-Mail:info@hlee.ch
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