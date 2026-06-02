HPE ist nach dem Kurssprung kein Einstieg mehr

Was bewegt die Aktie?

Hewlett Packard Enterprise steigerte den Umsatz um 41 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar. Das lag fast eine Milliarde Dollar über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie erreichte 79 Cent, während der Markt nur 53 Cent erwartet hatte.

Auch der Ausblick fällt deutlich stärker aus. Für das laufende Quartal stellt HPE 11,5 bis 12,1 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Die Erwartungen lagen zuvor bei rund 10,9 Milliarden Dollar. Beim Gewinn peilt das Unternehmen 88 bis 93 Cent je Aktie an, nach erwarteten 58 Cent.

Damit übertrifft HPE die Erwartungen auf breiter Front. Die Aktie reagiert entsprechend stark und steigt vorbörslich um rund 30 Prozent. Diese Bewegung hebt aber auch die Bewertung deutlich an.

Martins Einschätzung

Die Aktie notiert nun bei einem Forward-Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 41. Normalerweise liegt HPE eher bei etwa neun. Das PEG liegt zwar nur knapp über eins, doch der Bewertungsanstieg ist zu groß. Nach diesem Sprung ist die Aktie kein Kandidat für einen Neueinstieg.