Interessenten für Uniper bringen sich in Stellung

Gut eine Woche vor Fristablauf zeichnet sich Insidern zufolge ein breites Feld von Interessenten für einen möglichen Kauf des verstaatlichten Energiekonzerns Uniper ab. Die kanadische Investmentgesellschaft CPPIB und die EPH-Holding des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky dürften in das Rennen einsteigen, sagten am Dienstag mehrere ‌mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Bis zum 12. Juni müssen die Parteien bei den Organisatoren des Verkaufsprozesses, den Banken UBS und JP Morgan, ihr Interesse an ⁠dem Kraftwerksbetreiber und ⁠größten deutschen Gaskonzern bekunden. Der Preis könnte bei mehr als zehn Milliarden Euro liegen.

Der Bund hatte in der Energiekrise 2022 Uniper verstaatlicht und vor einer drohenden Pleite bewahrt. Der Versorger war durch den russischen Gaslieferstop in Schieflage geraten. Die EU-Kommission hatte im Gegenzug für die Rettungsaktion den Verkauf von Beteiligungen gefordert. Zudem muss der Bund bis 2028 seinen Anteil an ‌Uniper bis auf 25 Prozent plus eine Aktie abbauen. ‌74,12 Prozent sollen jetzt den Besitzer wechseln.

Insider: Zweite Runde kommt im Sommer

Zu den Interessenten gehören den Insidern zufolge der norwegische Öl- und Gaskonzern Equinor, die kanadische Investmentgesellschaft Brookfield und der französische ⁠Energieriese TotalEnergies. Der finnische Energiekonzern Fortum, der einst eine Mehrheit an Uniper hielt, habe Interesse an ‌Unipers Wasser- und Atomkraftwerken in Schweden bekundet. Möglich ⁠sei auch, dass der Essener Rivale RWE in den Verkaufsprozess einsteige, sagten drei mit der Sache vertraute Personen. Auch Bündnisse mehrerer Bieter könne es geben. Das Bundesfinanzministerium und die genannten Unternehmen wollten sich dazu nicht äußern.

Bindende Gebote müssen die Interessenten ‌in der ersten Runde nicht vorlegen. Allerdings hält ⁠sich auch der Verkäufer zu diesem Zeitpunkt ⁠mit der Herausgabe sensibler Informationen zurück. Im Sommer sei eine zweite Runde mit indikativen Geboten geplant, sagten die Insider. Eine Entscheidung sei im Herbst möglich. Denkbar sei auch, dass der Bund zunächst ein Paket an einen Investor verkaufe und später weitere Anteile an der Börse.

Auch ein Wechsel von Interessenten zum Verkaufsprozess für den ebenfalls verstaatlichten Sefe-Konzern sei denkbar. Der geschätzte Preis für Uniper liege bei 8,8 Milliarden bis 11,4 Milliarden Euro, plus 4,4 Milliarden Euro, die Uniper auf der hohen Kante habe.