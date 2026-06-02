IRW-News: Cartier Resources Inc.: Cartier durchteuft 2,1 g/t Au auf 19,1 m im Main Sector (Cadillac) und bestätigt mehrere parallele Goldzonen in Oberflächennähe

IRW-PRESS: Cartier Resources Inc.: Cartier durchteuft 2,1 g/t Au auf 19,1 m im Main Sector (Cadillac) und bestätigt mehrere parallele Goldzonen in Oberflächennähe

Val-dOr, Quebec, 2. Juni 2026 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. (Cartier oder das Unternehmen) (TSXV: ECR; FWB: 6CA; OTCQB: ECRFF) freut sich, die zwölfte Charge von Ergebnissen aus dem Main Sector im Rahmen des 100.000 m umfassenden Bohrprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cadillac in Val-dOr (Abitibi, Quebec) bekannt zu geben.

Strategische Höhepunkte aus dem Main Sector

Bohrergebnisse (Abbildungen 1 bis 3)

· CA26-595 durchteufte 2,1 g/t Au auf 19,1 m, einschließlich 19,6 g/t Au auf 1,0 m, und CA26-597 durchteufte 1,4 g/t Au auf 16,0 m, einschließlich 9,8 g/t Au auf 1,0 m (Zone 5B4).

· CA26-343 durchteufte 1,6 g/t Au auf 12,0 m, einschließlich 10,7 g/t Au auf 1,0 m, und CA26-344 durchteufte 3,9 g/t Au auf 3,0 m, einschließlich 6,5 g/t Au auf 1,0 m (Zone 5M).

· CA26-596 durchteufte 1,1 g/t Au auf 10,0 m und CA26-597 durchteufte 1,1 g/t Au auf 18,0 m (Zone 3E).

Bedeutung für Investoren

· Die jüngsten Bohrergebnisse aus den Bohrlöchern CA26-343, 344, 595, 596 und 597 belegen erneut das starke oberflächennahe Potenzial des Main Sector, nachdem mehrere parallele Goldzonen durchteuft wurden. Die Bohrlöcher 343/344 und 595/596/597 liegen rund 1,7 km voneinander entfernt, was die beträchtliche Ausdehnung des Goldsystems unterstreicht.

Nächste Schritte

· Cartier hat soeben die Winterphase seines Bohrprogramms abgeschlossen und wird nun sein ursprünglich auf 100.000 m ausgelegtes Bohrprogramm angesichts der hervorragenden Ergebnisse aus dem Contact Sector und dem Hope Sector überarbeiten.

Diese Ergebnisse sind ein weiterer wichtiger Schritt für den Nachweis des Umfangs, der Kontinuität und der Qualität der Mineralisierung im Main Sector. Die Tatsache, dass sich die Goldzonen in Oberflächennähe und unweit der bestehenden untertägigen Abbaustätten befinden, könnte einer effizienten zukünftigen Erschließung zuträglich sein und zugleich das wirtschaftliche Gesamtpotenzial des Projekts stärken. - Philippe Cloutier, President und CEO bei Cartier.

Die Beständigkeit und die laterale Ausdehnung des mineralisierten Systems, das wir im Rahmen der Winterbohrkampagne durchteuft haben, stimmen uns sehr zuversichtlich. Die Erfolge im Contact Sector und im Hope Sector haben uns dazu veranlasst, unsere Explorationsstrategie zu verfeinern und zu erweitern, sodass wir schneller neue Entdeckungen machen und zusätzliches Goldpotenzial auf dem gesamten Konzessionsgebiet erschließen können. - Ronan Deroff, Vice President Exploration bei Cartier.

Tabelle 1: Beste Analyseergebnisse der Bohrungen im Main Sector

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Kernlänge ** (m) Au (g/t) vertikale Tiefe (m) Zone

ungeschnitten

CA26-341 219,0 222,0 3,0 3,1 195 6N1

einschließlich 221,0 222,0 1,0 7,3

und 353,3 366,0 12,7 1,8* 315 6

einschließlich 353,3 354,0 0,7 6,9*

CA26-343 97,0 109,0 12,0 1,6 100 5M

einschließlich 107,0 108,0 1,0 10,7

CA26-344 125,0 128,0 3,0 3,9 125 5M

einschließlich 127,0 128,0 1,0 6,5

CA26-594 104,0 113,0 9,0 1,6 75 5B4

CA26-595 86,0 89,0 3,0 4,3 85 5NE

einschließlich 88,0 89,0 1,0 9,3

und 173,9 193,0 19,1 2,1 175 5B4

einschließlich 176,0 177,0 1,0 8,5

einschließlich 192,0 193,0 1,0 19,6

CA26-596 24,0 34,0 10,0 1,1 25 3E

CA26-597 37,0 55,0 18,0 1,1 30 3E

und 213,0 229,0 16,0 1,4 200 5B4

einschließlich 215,0 216,0 1,0 9,8

* Im Bohrkern wurden in verschiedenen Abschnitten Vorkommen von sichtbarem Gold (VG) festgestellt. ** Auf Grundlage der im Bohrkern festgestellten Winkel des Abschnitts werden die wahren Mächtigkeiten auf circa 55 bis 90 % der gemeldeten Kernabschnitte geschätzt.

Abbildung 1: Lage der neuen Bohrergebnisse (regionaler Lageplan)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84505/CartierResources_020626_DEPRCOM.001.png

Abbildung 2: Lage der neuen Bohrergebnisse (regionaler Längsschnitt)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84505/CartierResources_020626_DEPRCOM.002.png

Abbildung 3: Lageplan sowie Quer- und Längsschnitte des Main Sector

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84505/CartierResources_020626_DEPRCOM.003.png

Main Sector

Der Main Sector ist ein überaus höffiges Gebiet, das mehrere neu definierte vorrangige Bohrziele und Goldlagerstätten wie Chimo, East Chimo und West Nordeau umfasst. Die Lagerstätten enthalten nachgewiesene und angedeutete Ressourcen im Umfang von 736.600 Unzen (9,4 Millionen Tonnen mit 2,4 g/t Au) und vermutete Ressourcen im Umfang von 2.036.800 Unzen (29,1 Millionen Tonnen mit 2,2 g/t Au). Darüber hinaus wurden im Zuge der jüngsten Bohrkampagnen von Cartier zwei neue hochgradige Goldzonen entdeckt: die Zonen VG9 und VG10.

Die drei Lagerstätten befinden sich entlang eines in Ost-West-Richtung streichenden gescherten Korridors (Cadillac Fault Zone) und treten am Kontakt zwischen den turbiditischen Sedimentgesteinen (Wacke-Schlammstein), lokalisierten Konglomeraten und Eisenerzformationen der Cadillac Group im Hangenden und den mafischen Vulkaniten (Basalt) der Piché Group im Liegenden auf. Diese lithologische Kontaktzone bietet einen günstigen Horizont für einen hydrothermalen Fluidstrom, vermutlich in Verbindung mit synvulkanischen Goldablagerungen.

Der Main Sector ist durch mindestens sechsundzwanzig subparallele goldreiche Zonen definiert, die gewöhnlich und in erster Linie mit einer feinkörnigen und eingesprengten Arsenopyrit-Pyrrhotin-Mineralisierung mit durchdringender Biotit-Chlorit-Karbonat-Alteration in Zusammenhang stehen. Sie werden von späten Rauch- und weißen Quarzgängen und Erzgang-Stockwerken mit sichtbarem Gold durchkreuzt. Stellenweise können Begleitminerale wie Pyrit und Turmalin festgestellt werden.

Meilensteine des Explorationsprogramms 2025 bis 2027

100.000 m umfassendes Bohrprogramm (3. Quartal 2025 bis 2. Quartal 2027)

Im Zuge des ambitionierten 600 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms sollen sowohl bekannte Goldzonen erweitert als auch neue oberflächennahe potenzialreiche Ziele erprobt werden. Das Ziel besteht darin, das hochgradige Goldpotenzial in Reviergröße entlang des 15-km-Abschnitts der Cadillac Fault Zone zu erschließen. Es gilt anzumerken, dass die kürzliche Konsolidierung dieses großen Grundbesitzes durch Cartier erstmals seit mehr als 90 Jahren die einzigartige Möglichkeit für eine uneingeschränkte Exploration bietet.

Grundlegende Umweltstudien und wirtschaftliche Bewertung des Abraums der Mine Chimo (3. Quartal 2025 bis 4. Quartal 2026)

Die Grundlagenstudien werden in zwei separate Teile gegliedert: 1) grundlegende Desktop-Umweltstudien und 2) eine erste geochemische Umweltcharakterisierung. Diese ersten Grundlagenstudien werden ein umfassendes Verständnis der aktuellen Umweltbedingungen vermitteln und zur Umsetzung von Betriebsabläufen führen, die die Umweltauswirkungen verringern, aber zugleich das Wirtschaftspotenzial des Projekts optimieren. Ergänzend zu diesen Studien wird auch eine erste Bewertung des wirtschaftlichen Potenzials des Abraums der ehemaligen Mine Chimo durchgeführt, um zu ermitteln, ob hieraus eine wirtschaftliche Menge Gold gewonnen werden kann.

Tabelle 2: Koordinaten der Bohrstandorte im Main Sector

Bohrloch-Nr. UTM Easting (m) UTM Northing (m) Höhenlage (m) Azimut (°) Neigung (°) Bohrlochlänge (m)

CA26-341 331549 5320070 342 199 -63 381

CA26-343 331460 5320182 339 211 -71 300

CA26-344 331460 5320182 339 233 -72 330

CA26-594 333094 5319614 349 208 -44 339

CA26-595 333094 5319614 349 239 -74 226

CA26-596 332969 5319666 349 208 -48 207

CA26-597 332969 5319666 349 235 -65 288

Tabelle 3: Detaillierte Analyseergebnisse der Bohrungen im Main Sector

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Kernlänge* (m) Au (g/t) ungeschnitten vertikale Tiefe (m) Zone

CA26-341 219,0 222,0 3,0 3,1 195 6N1

einschließlich 220,0 221,0 1,0 1,5

einschließlich 221,0 222,0 1,0 7,3

und 353,3 366,0 12,7 1,8* 315 6

einschließlich 353,3 354,0 0,7 6,9*

einschließlich 354,0 355,0 1,0 1,6

einschließlich 360,0 361,0 1,0 2,7

einschließlich 361,0 362,0 1,0 1,0

einschließlich 362,0 363,0 1,0 1,1

einschließlich 363,0 364,0 1,0 4,2

einschließlich 364,0 365,0 1,0 4,5

einschließlich 365,0 366,0 1,0 1,7

CA26-343 97,0 109,0 12,0 1,6 100 5M

einschließlich 98,0 99,0 1,0 3,2

einschließlich 99,0 100,0 1,0 2,8

einschließlich 107,0 108,0 1,0 10,7

einschließlich 108,0 109,0 1,0 1,0

CA26-344 125,0 128,0 3,0 3,9 125 5M

einschließlich 125,0 126,0 1,0 3,1

einschließlich 126,0 127,0 1,0 2,0

einschließlich 127,0 128,0 1,0 6,5

CA26-594 104,0 113,0 9,0 1,6 75 5B4

einschließlich 107,0 108,0 1,0 1,2

einschließlich 108,0 109,0 1,0 3,7

einschließlich 109,0 110,0 1,0 4,7

einschließlich 112,0 113,0 1,0 1,3

CA26-595 86,0 89,0 3,0 4,3 85 5NE

einschließlich 86,0 87,0 1,0 1,1

einschließlich 87,0 88,0 1,0 2,5

einschließlich 88,0 89,0 1,0 9,3

und 173,9 193,0 19,1 2,1 175 5B4

einschließlich 174,9 176,0 1,1 1,8

einschließlich 176,0 177,0 1,0 8,5

einschließlich 177,0 178,0 1,0 2,5

einschließlich 178,0 179,0 1,0 1,1

einschließlich 179,0 180,0 1,0 1,5

einschließlich 180,0 181,0 1,0 1,2

einschließlich 192,0 193,0 1,0 19,6

CA26-596 24,0 34,0 10,0 1,1 25 3E

einschließlich 30,0 31,0 1,0 1,5

einschließlich 31,0 32,0 1,0 2,6

einschließlich 32,0 33,0 1,0 2,0

einschließlich 33,0 34,0 1,0 1,3

CA26-597 37,0 55,0 18,0 1,1 30 3E

einschließlich 37,0 38,0 1,0 1,7

einschließlich 38,0 39,0 1,0 1,3

einschließlich 40,0 41,0 1,0 2,9

einschließlich 41,0 42,0 1,0 1,7

einschließlich 42,0 43,0 1,0 1,2

einschließlich 44,0 45,0 1,0 3,8

einschließlich 50,0 51,0 1,0 1,3

einschließlich 53,0 54,0 1,0 1,9

und 213,0 229,0 16,0 1,4 200 5B4

einschließlich 213,0 214,0 1,0 2,9

einschließlich 215,0 216,0 1,0 9,8

einschließlich 218,0 219,0 1,0 3,0

einschließlich 226,0 227,0 1,0 3,4

einschließlich 228,0 229,0 1,0 1,0

* Im Bohrkern wurden in verschiedenen Abschnitten Vorkommen von sichtbarem Gold (VG) festgestellt. ** Auf Grundlage der im Bohrkern festgestellten Winkel des Abschnitts werden die wahren Mächtigkeiten auf circa 55 bis 90 % der gemeldeten Kernabschnitte geschätzt.

Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm (QA/QC)

Der Bohrkern aus dem Projekt Cadillac mit NQ-Durchmesser wird nach Erhalt von der Bohranlage von den Geologen von Cartier beschrieben und beprobt. Der Kern wird in zwei Hälften gesägt, wobei eine Hälfte gekennzeichnet, verpackt und zur Analyse eingereicht wird, während die andere Hälfte zur späteren Referenz und Überprüfung in den Kernlagereinrichtungen von Cartier in Val-dOr (Quebec) aufbewahrt wird. Im Rahmen des Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) gibt Cartier vor dem Versand in regelmäßigen Abständen Leerproben und zertifizierte Referenzmaterialien (Standards) in die Probencharge, um die Laborleistung und die Analysegenauigkeit zu überwachen.

Die Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Goldanalyse an das Analyselabor von MSALABS in Val-d'Or (Quebec) überstellt. Die gesamte Probe wird getrocknet und zerkleinert (70 % auf kleiner als 2 Millimeter). Die Goldanalyse wird an einer Teilprobe von etwa 500 g unter Verwendung der Chrysos Photon Assay-Technologie durchgeführt, bei der der Goldgehalt schnell und zerstörungsfrei anhand hochenergetischer Röntgenstrahlung mit Gammadetektion analysiert wird.

Alternativ werden die Proben zur Aufbereitung und Goldanalyse an die Einrichtung von Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Val-d'Or bzw. Ste-Germaine-Boulé, beide in Quebec, geschickt. Die gesamte Probe wird getrocknet, zerkleinert (90 % auf kleiner als 2 Millimeter) und 250 g werden pulverisiert (90 % auf kleiner als 0,07 Millimeter). Die Goldanalyse erfolgt mittels 50-g-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie (AAS), wobei die Nachweisgrenze bei bis zu 10.000 ppb liegt. Proben, die diesen Schwellenwert überschreiten, werden mittels Brandprobe mit gravimetrischer Auswertung erneut analysiert, um die hochgradigen Werte genau zu bestimmen.

Sowohl MSALABS als auch Actlabs sind nach ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert und wenden branchenübliche QA/QC-Protokolle an. Ihre internen Qualitätskontrollprogramme umfassen die Verwendung von Leer- und Doppelproben sowie zertifizierten Referenzmaterialien in bestimmten Abständen mit festgelegten Akzeptanzkriterien, um die Datenintegrität und analytische Präzision sicherzustellen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Vice President Exploration, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, erstellt, geprüft und genehmigt.

Über das Projekt Cadillac

Das Projekt Cadillac, das sich über 14.000 Hektar entlang eines 15-Kilometer-Abschnitts der Verwerfungszone Cadillac erstreckt, ist eines der größten konsolidierten Landpakete im Bergbaurevier Val-d'Or. Das Vorzeige-Asset von Cartier beinhaltet die historischen Projekte Chimo Mine und East Cadillac, wodurch es über eine dominante Stellung in einer erstklassigen Goldbergbauregion verfügt. Das Projekt, das mit hervorragendem Straßenzugang, ganzjährig verfügbarer Infrastruktur und nahegelegenen Aufbereitungskapazitäten aufwarten kann, befindet sich in einer idealen Position für einen schnellen Ausbau und eine schnelle Wertschöpfung.

Das Konzessionsgebiet Cadillac umfasst Goldressourcen von insgesamt 767.800 Unzen in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet (10,0 Mio. Tonnen mit 2,4 g/t Au) bzw. von 2.416.900 Unzen in der Kategorie vermutet (35,2 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t Au), die sich auf alle Sektoren verteilt. Siehe NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Cadillac Project, Val-d'Or, Abitibi, Quebec, Canada. Pierre-Luc Richard, P.Geo. of PLR Resources Inc., Stephen Coates, P.Eng. of Evomine Consulting Inc. and Florent Baril, P.Eng. of Bumigeme Inc. mit Stichtag 27. Januar 2026.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-d'Or (Quebec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen verfügt über tiefgehende technische Kompetenzen und nachweisliche Explorationserfolge, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac auszubauen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Quebec freizusetzen.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84505

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84505&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1467721082

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.