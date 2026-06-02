IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Frequentis TowerX: Neuer Maßstab für die digitale, integrierte Flugsicherung weltweit

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Frequentis TowerX: Neuer Maßstab für die digitale, integrierte Flugsicherung weltweit

Mit TowerX bringt Frequentis eine integrierte Plattform für digitale Flugkontrolltürme auf den Markt. Die Lösung bündelt bewährte Tower-Systeme in einer modularen Architektur und adressiert damit den wachsenden Bedarf an Effizienz, Sicherheit und Automatisierung im Luftverkehr.

Die Frequentis AG (WKN A2PHG5, ISIN ATFREQUENT09) bietet seit bald 80 Jahren ein wachsendes Portfolio an sicherheitskritischen High-Tech-Systemen. Mit einer umfassenden Erfahrung in der zivilen Luftfahrt, Verteidigung, öffentlicher Sicherheit und Verkehr sowie Schifffahrt agiert das österreichische Unternehmen in Branchen, die zunehmend relevanter werden. Beispielsweise unterliegt der Flugbetrieb steigenden regulatorischen, sicherheits- und Datenschutzbezogenen Anforderungen, was viele Flugsicherungen weltweit vor technische Herausforderungen stellt - aber für Unternehmen wie Frequentis viele Chancen birgt.

Wachstumsmarkt digitale Tower

Der weltweite Markt für digitale und automatisierte Tower-Lösungen wird in den kommenden Jahren deutlich wachsen: Prognosen gehen bis 2035 von einer mehr als fünffachen Wachstum des Marktes aus, getrieben durch steigende Verkehrsströme, höhere Sicherheitsanforderungen und dem globalen Trend zur Virtualisierung und Automatisierung der Flugsicherung.

Vor diesem Hintergrund rückt die Frequentis AG verstärkt in den Fokus der Branche. Denn das Unternehmen zählt seit Jahrzehnten zu den technologischen Schrittmachern in der Flugsicherung. Mit TowerX schafft Frequentis jetzt eine integrierte, smarte und zukunftssichere Lösung, die die technische und operationelle Komplexität reduziert und Betriebskosten senkt. Damit öffnet sich für Frequentis ein wachsender Markt für die Modernisierungen bestehender Kontrolltürme und die Schaffung neuer, digitaler Tower-Konzepte.

TowerX als integrales Tower-Ökosystem

TowerX vereint dabei zentrale Flughafenfunktionen wie die automatische Routenplanung und Führung von Fahrzeugen, Übermittlung und Überwachung von Freigaben, Flugdatenerfassung und Visualisierung der Außensicht mittels einer modularen, serviceorientierten Architektur. Die bisher einzeln angebotenen Module wie smartSTRIPS, smartTOOLS, smartVISION und TowerPad operieren nun als spezialisierte Bestandteile innerhalb der Gesamtplattform TowerX. Das Ergebnis: Eine harmonisierte Benutzeroberfläche für Lotsen, die die Sicherheit, Effizienz und das Lagebild verbessert, selbst unter widrigen Wetterbedingungen oder bei hohem Verkehrsaufkommen.

TowerX ermöglicht zudem Update-freundliche Implementierungen, erleichtert die Integration bestehender Systeme und unterstützt sowohl konventionelle Tower als auch moderne Digital Remote Tower-Konzepte. Angesichts zunehmender regulatorischer Anforderungen, steigender Sicherheits- und Datenanforderungen und einer wachsenden Nachfrage nach Digitalisierung und Automatisierung im Luftverkehr bietet TowerX eine flexible Lösung, die auf Flughäfen jeder Größenordnung skalierbar ist - von kleinen Regionalflugplätzen bis hin zu großen internationalen Hubs mit mehreren Start- und Landebahnen. Für Frequentis bedeuten solche Lösungen neue Marktchancen - wie die bereits laufenden Projekte in Grönland, Norwegen und Australien zeigen.

Lassen Sie sich in den Verteiler für Frequentis eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler Frequentis und/oder Verteiler Nebenwerte für unseren Nebenwerte-Newsletter.

Frequentis AG

ISIN: ATFREQUENT09

www.frequentis.com

Land: Österreich

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit dem in dieser Meldung genannten Unternehmen kann ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag existieren. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher im Interesse des Unternehmens. Aktien des genannten Unternehmens können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) - befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Frequentis können dem Geschäftsbericht entnommen werden, der auf https://www.frequentis.com/de/IR heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen, die auf der Unternehmenswebseite verfügbar sind, berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.