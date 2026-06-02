IRW-News: MindWalk Holdings Corp.: Präklinische Dengue-Daten von MindWalk stützen eine rechnergestützte HYFT®-Vorhersage: Auf das vorhergesagte Zielmolekül ausgelegte Immunogene erzeugten kreuzreaktive Antikörper gegen Antigene aller vier Dengue-Serotypen

IRW-PRESS: MindWalk Holdings Corp.: Präklinische Dengue-Daten von MindWalk stützen eine rechnergestützte HYFT®-Vorhersage: Auf das vorhergesagte Zielmolekül ausgelegte Immunogene erzeugten kreuzreaktive Antikörper gegen Antigene aller vier Dengue-Serotypen

Präklinische Dengue-Daten von MindWalk stützen eine rechnergestützte HYFT®-Vorhersage: Auf das vorhergesagte Zielmolekül ausgelegte Immunogene erzeugten kreuzreaktive Antikörper gegen Antigene aller vier Dengue-Serotypen, reproduziert in zwei unabhängigen Kampagnen

Die HYFT®-Technologie identifizierte und priorisierte rechnergestützt ein pan-serotypisches Dengue-Zielmolekül vor der Immunisierung. Präklinische Daten stützen die Vorhersage auf Bindungsebene: Die Immunisierung mit auf das vorhergesagte Zielmolekül ausgelegten Immunogenen erzeugte Antikörper, die mit Antigenen aller vier Dengue-Serotypen kreuzreagieren, und Kontrollen mit verwürfelter Sequenz (scrambled-sequence) stützen, dass die Reaktion spezifisch für das entworfene Immunogen ist und nicht auf Hintergrundreaktivität beruht.

AUSTIN, Texas - 2. Juni 2026 / IRW-Press / Die MindWalk Holdings Corp. (Nasdaq: HYFT) gab heute präklinische Dengue-Daten bekannt, die eine rechnergestützte Vorhersage stützen, die ihre HYFT®-Plattform erstellte, bevor ein einziges Tier immunisiert wurde. HYFT® identifizierte rechnergestützt ein potenzielles pan-serotypisches Strukturzielmolekül auf dem Dengue-Virus. Die anschließenden Immunisierungsdaten stützen diese Vorhersage auf der Ebene der Antikörperbindung: Mit auf das vorhergesagte Zielmolekül ausgelegten Immunogenen immunisierte Tiere erzeugten Antikörper, die mit Antigenen aller vier Dengue-Serotypen kreuzreagierten - ein klarer und konsistenter Trend, der auf Kohortenebene in zwei unabhängigen Kampagnen mit unterschiedlichen Immunogenformaten und Adjuvanzien reproduziert wurde. Kontrollen mit verwürfelter Sequenz zeigten nicht dieselbe serotypübergreifende Erkennung, was darauf hindeutet, dass die Reaktion spezifisch für das entworfene Immunogen war.

Das Ergebnis hat Implikationen über das Dengue-Programm hinaus. Die KI-gestützte Wirkstoffforschung ist auf biologische Grundwahrheit angewiesen - ein experimentell fundiertes Signal, das eine rechnergestützte Vorhersage mit einem messbaren Ergebnis in lebenden Systemen verbindet. Eine solche Grundlage hat dem Feld weitgehend gefehlt: uneinheitlich erzeugt, außerhalb regulierter Rahmenbedingungen und selten so strukturiert, dass sie den Anforderungen des unternehmensweiten KI-Einsatzes genügt. Die HYFT®-Plattform ist darauf ausgelegt, sie zu erzeugen. Die heutigen Daten sind MindWalks erster öffentlicher Beleg dafür, dass dies gelingen kann.

Die heutigen Daten belegen, dass die Plattform ihren grundlegenden Anspruch erfüllt: Die HYFT®-Technologie priorisierte das pan-serotypische Zielmolekül rechnergestützt vor der Immunisierung, das Experiment stützte die Vorhersage auf Bindungsebene, und das experimentell gestützte Zielmolekül verankert nun MindWalks IP-Position im Dengue-Programm als beständigen Vermögenswert innerhalb der Biointelligence-Plattform des Unternehmens. Dieselbe prädiktive Fähigkeit, die bei Dengue angewandt wurde, wird in MindWalks Influenza-Programm und weiteren angekündigten Programmen eingesetzt, in denen die Abdeckung mehrerer Stämme die analoge Designherausforderung darstellt.

Die zentrale Frage für jede KI-Plattform zur Wirkstoffforschung lautet, ob ihre rechnergestützten Vorhersagen der realen Biologie entsprechen, sagte Dr. Jennifer Bath, PhD, Chief Executive Officer und President der MindWalk Holdings Corp. HYFT® ist darauf ausgelegt, funktionelle Muster zu identifizieren, die durch die biophysikalische Realität eingeschränkt sind - Muster, denen die Evolution nicht leicht entkommen kann, weil sie an strukturelle und Bindungsanforderungen gebunden sind. Wir identifizierten die Dengue-Zielregion nicht, weil sie auf Sequenzebene konserviert erschien, sondern weil HYFT® sie als funktionell eingeschränkt erkannte, und zwar auf eine Weise, die eine herkömmliche Sequenzanalyse nicht priorisieren würde.

Als mit Immunogenen, die um diese Vorhersage herum aufgebaut waren, immunisierte Tiere Antikörper erzeugten, die Antigene aller vier Dengue-Serotypen erkannten - und Kontrollen mit verwürfelter Sequenz dies nicht taten -, wurde die Vorhersage in einem lebenden immunologischen System gestützt. Das ist ein geschlossener Kreislauf von der Vorhersage zum Ergebnis, und es ist das erste Mal, dass wir einen solchen auf dieser Impfstoff-Plattform dokumentiert haben. Das funktionelle Profil der Antikörper - ob sie das Virus neutralisieren und wie sie mit ADE-Mechanismen interagieren - wird die nächste Arbeitsphase bestimmen. Das aktuelle Ergebnis sagt uns, dass die Plattform reale Biologie identifiziert hat. Die Frage ist nun, wie breit diese Fähigkeit trägt.

Der Markt: Ein ungelöstes pan-serotypisches Problem bei einer Infektionskrankheit mit hoher Krankheitslast

Dengue infiziert jährlich schätzungsweise 400 Millionen Menschen über vier antigenisch unterschiedliche Serotypen hinweg. Zugelassene Dengue-Impfstoffe erreichen nur zuvor seropositive Bevölkerungsgruppen, da kreuzreaktive Antikörper gegen einen Serotyp die Erkrankung bei der ersten Exposition gegenüber einem zweiten Serotyp eher verstärken als neutralisieren können - die sogenannte antikörperabhängige Verstärkung (Antibody-Dependent Enhancement, ADE). Das ungelöste pan-serotypische Problem hat einen erheblichen Teil der endemischen seronegativen Bevölkerung außerhalb des adressierbaren Marktes für die Dengue-Impfung gehalten und eine validierte pan-serotypische Immunogen-IP-Position zum entscheidenden vorgelagerten Vermögenswert für jeden Dengue-Impfstoff der nächsten Generation, jeden breit wirksamen Dengue-Antikörper und jedes pan-flavivirale Plattformprogramm in der Entwicklung gemacht.

Diese Position zu identifizieren erfordert, unterhalb der Ebene der Sequenzhomologie zu arbeiten. Die Sequenzidentität zwischen den Serotypen über die Dengue-Hüllprotein-Domäne III (envelope domain III, EDIII) reicht von 74 bis 83 Prozent - hoch genug, um breit kreuzreaktive Antikörper zu erzeugen, jedoch unzureichend, um ein funktionell eingeschränktes pan-serotypisches Zielmolekül von einem kreuzreaktiven Köder (decoy) zu unterscheiden.

HYFT® ist darauf ausgelegt, diese Unterscheidung zu treffen. Anstatt sich auf Sequenz-Alignment oder vorhergesagte Immunogenität zu stützen - die Parameter, auf die sich die herkömmliche Zielauswahl verlässt -, identifiziert HYFT® funktionelle Muster, die durch biophysikalische Einschränkungen geprägt sind: Struktur, Ladungsverteilung und Bindungsgeometrie, die trotz evolutionärer Diversifizierung konserviert bleiben, weil die Biologie sie nicht leicht aufgeben kann. Innerhalb von MindWalks Biointelligence-Plattform fungieren diese HYFT®-Muster als biologische Ankerpunkte, die Sequenzinformationen mit strukturellem Kontext, literaturgestützter Biologie und experimentellen Belegen verbinden. Diese Verbindung wird über LensAI hergestellt, MindWalks Kontextualisierungs- und Reasoning-Ebene, sowie über den Knowledge Graph des Unternehmens - eine beständige biologische Intelligenzebene, die Belege programmübergreifend sammelt und verknüpft.

Die Bedeutung der aktuellen Dengue-Daten ist daher größer als ein einzelnes Dengue-Impfstoff-Designexperiment: Sie liefern erste experimentelle Belege für einen wiederholbaren Entdeckungskreislauf, in dem rechnergestützt priorisierte biologische Muster in vivo geprüft werden und die daraus gewonnenen Belege in künftigen Entdeckungsprogrammen wiederverwendet werden können. Die aktuellen Daten stützen eine serotypübergreifende Antikörpererkennung auf Bindungsebene; künftige Studien werden bestimmen, ob diese Antikörper das Virus neutralisieren, und ihr Verhältnis zur antikörperabhängigen Verstärkung bewerten.

Mit den von uns um das durch HYFT® identifizierte Zielmolekül herum entworfenen Immunogenen immunisierte Tiere erzeugten Antikörperreaktionen, die Antigene aller vier Dengue-Serotypen erkannten, während Immunisierungen mit verwürfelten Kontrollen nicht dasselbe serotypübergreifende Erkennungsprofil zeigten, sagte Dirk Van Hyfte, MD, PhD, Chief Technology Officer der MindWalk Holdings Corp.

HYFT® priorisierte die Zielregion rechnergestützt vor der Immunisierung, und die anschließenden Antikörperbindungsdaten stehen im Einklang mit dieser Vorhersage. Für MindWalk ist das wichtige Ergebnis nicht nur die beobachtete Bindungsreaktion, sondern auch der Nachweis, dass rechnergestützte biologische Anker mit Strukturanalyse, Immunogendesign, experimentellen Auslesungen und einer wiederverwendbaren Belegebene verbunden werden können.

Implikationen für die Plattform

MindWalks Biointelligence-Plattform ist um drei sich ergänzende Komponenten herum aufgebaut. HYFT® identifiziert biologisch bedeutsame Ankermuster über den Sequenz- und Strukturraum hinweg. Der Knowledge Graph verbindet diese Muster mit strukturellen, funktionellen, literaturbasierten und experimentellen Belegen. LensAI stellt die Kontextualisierungs- und Reasoning-Ebene bereit, die es Wissenschaftlern und KI-Modellen ermöglicht, auf einer gemeinsamen biologischen Repräsentation zu arbeiten. Zusammen sind diese Komponenten darauf ausgelegt, eine wiederverwendbare biologische Intelligenzinfrastruktur zu schaffen und nicht einen auf ein einzelnes Krankheitsprogramm optimierten Arbeitsablauf.

MindWalks Knowledge Graph umfasst derzeit Hunderte Millionen biologischer Muster und Dutzende Milliarden biologischer Beziehungen, die über Jahre der biologischen Datenintegration und -anreicherung gesammelt wurden. Jedes experimentell gestützte Ergebnis trägt zusätzliche Belege zu dieser wachsenden Repräsentation bei und stärkt deren potenziellen Wert für künftige Programme in den Bereichen Infektionskrankheiten, Immunologie, Protein-Engineering und therapeutische Entdeckung.

Die Dengue-Studie zeigt zudem die Fähigkeit der Plattform, sowohl breit konservierte als auch biologisch differenzierte Muster innerhalb desselben analytischen Rahmens zu identifizieren - eine Fähigkeit, die besonders relevant ist für Entdeckungsprogramme, in denen die Balance zwischen breiter Abdeckung und selektiver Adressierung eine zentrale Designherausforderung darstellt.

Über die MindWalk Holdings Corp.

Die MindWalk Holdings Corp. (NASDAQ: HYFT) ist ein bio-natives KI-Unternehmen, das die biologische Intelligenzinfrastruktur aufbaut, die KI für die Biowissenschaften und agentische KI benötigen. Ihr proprietäres HYFT-System fungiert als KI-fähiges Datensubstrat für die Biowissenschaften - eine funktionsbewusste Repräsentation, die um HYFT-Musterobjekte herum organisiert ist, welche Sequenz- und Strukturbiologie umspannen, über 15 Jahre der Kuratierung durch einen sich kontinuierlich weiterentwickelnden Knowledge Graph aus 660 Millionen biologischen Mustern und 25 Milliarden Beziehungen verfeinert, der Daten bereits bei der Aufnahme anreichert und mit jedem auf der Plattform durchgeführten Programm an analytischem Wert gewinnt. Die LensAI-Plattform arbeitet auf dieser Infrastruktur, um Zielfindung, Kandidatenprüfung und Portfolio-Entscheidungsunterstützung zu ermöglichen und die agentischen KI-Arbeitsabläufe zu beherbergen, die die Pharmaindustrie mit Hochdruck einführen will. MindWalks Architektur ist so konzipiert, dass die HYFT-Repräsentationsebene - und nicht ein einzelnes KI-Modell - der dauerhafte, sich kumulativ verstärkende Wettbewerbsvorteil ist. Das Unternehmen betreibt Standorte für die Antikörperforschung in Victoria, British Columbia, und Fargo, North Dakota.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie erwartet, beabsichtigt, plant, rechnet mit, glaubt, schätzt, strebt an oder ähnlichen Ausdrücken erkennbar oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden sollen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein, Aussagen über: den aktuellen Stand und die erwartete Weiterentwicklung des unternehmenseigenen pan-serotypischen Dengue-Programms, das sich in der präklinischen In-vivo-Proof-of-Concept-Phase befindet; die erwartete Charakterisierung der Frage, ob die in dieser Mitteilung beschriebenen kreuzreaktiven Bindungsantikörper das Virus neutralisieren, sowie ihres Verhältnisses zur antikörperabhängigen Verstärkung (ADE), zu denen keine Ergebnisse offengelegt wurden; die Interpretation der präklinischen Bindungsdaten als Stütze einer rechnergestützten Vorhersage, die von der HYFT®-Plattform vor der Immunisierung erstellt wurde; die Charakterisierung der HYFT®-Musterobjekte und der LensAI-Plattform als geeignet, funktionell eingeschränkte biologische Zielmoleküle zu identifizieren und einen wiederholbaren Entdeckungskreislauf zu stützen, dessen resultierende Belege in künftigen Programmen wiederverwendet werden können; die Charakterisierung des experimentell gestützten Dengue-Zielmoleküls als beständigen Vermögenswert innerhalb der Biointelligence-Plattform des Unternehmens und des Knowledge Graph; die Anwendung derselben prädiktiven Fähigkeit im Influenza-Programm des Unternehmens und in weiteren angekündigten Programmen, in denen die Abdeckung mehrerer Stämme oder Serotypen eine analoge Designherausforderung darstellt; die Charakterisierung des Umfangs des Knowledge Graph (660 Millionen biologische Muster und 25 Milliarden Beziehungen); die erwartete Bereitstellung von Pipeline-Updates beim Erreichen von Meilensteinen; sowie Aussagen über die strukturellen, funktionellen oder wettbewerblichen Eigenschaften des biologischen HYFT®-Mustersystems und der LensAI-Plattform. Die in präklinischen Studien beobachtete kreuzreaktive Antikörperbindung gewährleistet nicht, dass solche Antikörper das Virus neutralisieren, eine antikörperabhängige Verstärkung vermeiden oder zu einer klinischen Weiterentwicklung oder einem kommerziellen Erfolg eines Programms führen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, darunter: Risiken in Bezug auf den Ausgang laufender und künftiger In-vivo-Studien, Neutralisationsassays und ADE-Charakterisierungen; die Fähigkeit, Programme vom Proof-of-Concept zur klinischen Entwicklung voranzubringen; regulatorische Entscheidungen; Wettbewerb; Risiken im Bereich des geistigen Eigentums; die technische Leistungsfähigkeit KI-basierter Entdeckungsmethoden; die Fähigkeit, pharmazeutische oder sonstige Partnerschaftsvereinbarungen einzugehen; sowie die Bedingungen an den Kapitalmärkten. Weitere Informationen sind im Jahresbericht von MindWalk auf Formular 20-F sowie in weiteren Einreichungen auf SEDAR+ (sedarplus.ca) und EDGAR (sec.gov/edgar) verfügbar. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt MindWalk keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Nichts in dieser Pressemitteilung stellt eine Anlageberatung dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Investor-Kontakt

Louie Toma, CPA, CFA

Managing Director, CoreIR

investors@mindwalkai.com

Quelle: MindWalk Holdings Corp.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84497

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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