IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations treibt Skalierung des B4-Vorläufers auf 1 kg zur Unterstützung der Herstellung von ONC010 und des klinischen Entwicklungsprogramms voran

IRW-PRESS: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations treibt Skalierung des B4-Vorläufers auf 1 kg zur Unterstützung der Herstellung von ONC010 und des klinischen Entwicklungsprogramms voran

Kündigt außerdem ein Marketingprogramm an

Vancouver, Kanada - 2. Juni 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) gibt im Anschluss an seine Pressemeldung vom 19. Mai 2026 die erfolgreiche Weiterentwicklung der Fertigungsaktivitäten im Kilogramm-Maßstab für die B4-Vorläuferkomponente bekannt, die die Entwicklung von ONC010 unterstützt, der führenden nanopartikelbasierten Polynukleotidkinase-Phosphatase-(PNKP)-Inhibitor-Technologie des Unternehmens.

Dieser Meilenstein wurde im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit des Unternehmens mit Dalton Pharma Services im CMC-Bereich (Chemistry, Manufacturing und Controls) erreicht und stellt einen wichtigen Schritt bei der Skalierung des Herstellungsprozesses dar, der für die künftige Formulierungsentwicklung, die Herstellung von Testchargen, die GMP-konforme Produktion und geplante klinische Studien erforderlich ist.

B4 ist ein kritischer Vorläufer, der im Syntheseweg für ONC010 verwendet wird, und ist ein wesentlicher Bestandteil der umfassenderen Fertigungsstrategie des Unternehmens. Die jüngsten Aktivitäten zur Skalierung führten zur erfolgreichen Herstellung und Isolierung von etwa 952 Gramm B4-Material, was eine deutliche Ausweitung des Produktionsumfangs darstellt, wobei die für die weiteren Entwicklungsaktivitäten erforderlichen Qualitätsstandards gewahrt blieben.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieser Erfolg die Skalierbarkeit seines Herstellungsansatzes erneut untermauert und die laufenden Bemühungen um die Etablierung eines robusten und reproduzierbaren Produktionsprozesses für die künftige klinische Versorgung unterstützt.

Dieser Meilenstein ist ein weiterer wichtiger Fortschritt in der Entwicklung unserer ONC010-Fertigungsplattform dar. Die erfolgreiche Skalierung der Produktion wichtiger Vorläufermaterialien ist entscheidend für den Aufbau einer zuverlässigen und skalierbaren Lieferkette, die die zukünftige klinische Entwicklung unterstützen kann. Die kontinuierlichen Fortschritte unserer Fertigungspartner zeigen die Stärke unserer integrierten Entwicklungsstrategie und untermauern unser Engagement, ONC010 in die klinische Phase zu überführen, so Thomas OShaughnessy, Chief Executive Officer von Onco-Innovations.

Der Skalierungsmeilenstein für B4 ist Teil eines umfassenderen integrierten Herstellungsprogramms, das die Synthese von Vorläufermaterialien, die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (API), die Polymerentwicklung, die Formulierung von Nanopartikeln, die analytische Charakterisierung sowie künftige GMP-konforme Produktionsaktivitäten umfasst. Das Produktionsumfeld des Unternehmens umfasst derzeit Dalton Pharma Services und Nucro-Technics, die jeweils ihr Fachwissen in kritischen Entwicklungsabläufen einbringen.

Die Produktionsreife ist ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen klinischen Umsetzung. Die Weiterentwicklung der Vorläuferherstellung im Kilogramm-Maßstab stärkt die Grundlage des ONC010-Programms und unterstützt das übergeordnete Ziel des Unternehmens, einen klinisch tragfähigen und skalierbaren therapeutischen Kandidaten zu liefern. Während wir die Aktivitäten zur Vorbereitung eines IND-Antrags weiter vorantreiben, tragen diese Erfolge in der Herstellung unmittelbar dazu bei, das Entwicklungsrisiko zu verringern und die Grundlage für die zukünftige regulatorische Zulassungsreife zu schaffen, erklärte Dr. Islam Mohamed, Chief Medical Officer von Onco-Innovations.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es InvestorBrandNetwork (IBN) (Geschäftsadresse: 1108 Lavaca Street, Suite 110-IBN, Austin, TX 78701; Telefon: 512-354-7000; Website: www.IBN.ai; E-Mail: Dutch@IBN.fm), einen unabhängigen Dritten, mit der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Steigerung der Marktbekanntheit, Unternehmenskommunikation und digitale Medienpräsenz beauftragt hat, darunter die Erstellung redaktioneller Inhalte, die zusammenfassende Aufbereitung von Pressemitteilungen, die Berichterstattung in Newslettern, die Unterstützung von Social-Media-Aktivitäten sowie die podcastbezogene Verbreitung und Syndizierung über das auf Investoren ausgerichtete Mediennetzwerk von IBN (die Dienstleistungen). Das Unternehmen zahlt eine Bargebühr in Höhe von 76.500 US$ als Gegenleistung für die Dienstleistungen (die Gegenleistung). Das Unternehmen teilt ferner mit, dass es eine Rückerstattung des nicht in Anspruch genommenen Restbetrags in Höhe von 80.000 US$ aus seinem früheren Vertrag mit einem anderen Anbieter erhalten hat (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. Mai 2026). Das Unternehmen beabsichtigt, den zurückgegebenen ungenutzten Saldo für die Gegenleistung aufzuwenden. Die Dienstleistungen sollen bis zum 30. September 2026 oder bis zur Ausschöpfung der Mittel erbracht werden; sie sind so konzipiert, dass eine fortlaufende Bewertung möglich ist, und können daher nach Ermessen des Unternehmens verkürzt oder verlängert werden. IBN oder seinen Geschäftsführern wurden keine Wertpapiere als Gegenleistung für die Dienstleistungen bereitgestellt.

Über ONC010

ONC010 ist ein neuartiger nanopartikelformulierter Inhibitor der Polynukleotidkinase-Phosphatase (PNKP), ein wichtiges Enzym zur Reparatur von DNA-Schäden. Das Programm wird entwickelt, um Schwachstellen in Krebszellen auszunutzen, die von DNA-Reparaturwegen abhängig sind, und soll einen differenzierten therapeutischen Ansatz für Patienten mit schwer zu behandelnden malignen Tumoren bieten.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes kanadisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen voranzutreiben. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

IM NAMEN VON ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

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Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

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