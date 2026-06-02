IRW-News: REV Exploration Corp.: REV beruft die strategische Führungskraft Laurie M. Thomas in den Vorstand

IRW-PRESS: REV Exploration Corp.: REV beruft die strategische Führungskraft Laurie M. Thomas in den Vorstand

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

REV Corporate Video: https://youtu.be/biOHmBtI8ns

Vancovuer, BC - 2. Juni 2026 - REV Exploration Corp. (REV oder das Unternehmen) (TSXV: REV - WKN: A410MR - OTCQX: REVFF), freut sich, die Berufung von Frau Laurie M. Thomas, F.CIRI, CPA, CMA, in den Verwaltungsrat des Unternehmens bekannt zu geben. Frau Thomas bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte, Finanzführung und Corporate Governance im Rohstoff- und Energiesektor mit, wobei sie 12 Jahre bei der Cameco Corporation (TSX: CCO; NYSE: CCJ), dem weltweit größten börsennotierten Uranunternehmen, tätig war.

Jordan Potts, CEO von REV, kommentierte: Lauries Ernennung ist ein wichtiger Meilenstein für REV und ein bedeutender Schritt nach vorne, während wir unser Helium- und Naturwasserstoff-Portfolio weiter ausbauen. Ihre 12-jährige Tätigkeit bei Cameco - einem der weltweit strategisch wichtigsten Produzenten kritischer Energierohstoffe - in Verbindung mit ihrer umfassenden Erfahrung als Vorsitzende des Prüfungsausschusses in mehreren börsennotierten Vorständen bringt genau die Art von Finanzdisziplin, Sorgfalt bei der Offenlegung und Tiefe in der Investor-Relations-Arbeit mit sich, die REV in die Lage versetzt, bedeutenden langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Wir freuen uns sehr, Laurie im Vorstand willkommen zu heißen, zu einer Zeit, in der die weltweite Nachfrage nach sicheren, aus heimischen Quellen stammenden kritischen Energierohstoffen weiter zunimmt.

Über Laurie M. Thomas

Frau Thomas ist eine versierte Finanz- und Strategieführungskraft mit fast 20 Jahren Erfahrung in den Rohstoff- und Energiesektoren. Sie ist spezialisiert auf Kapitalmärkte, Finanzberichterstattung, Risikomanagement und Corporate Governance für börsennotierte junge Explorations- und Bergbauunternehmen.

Bei Cameco durchlief Frau Thomas verschiedene Positionen mit zunehmender Verantwortung bis hin zur Leiterin der Abteilung Investor Relations. Während ihrer Zeit bei Cameco plante und führte sie gemeinsam mit dem CEO, dem CFO und dem Führungsteam internationale Marketing-Roadshows und Konferenzen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und Australien durch. Sie fungierte als wichtige Sprecherin des Unternehmens, entwickelte strategische Kommunikationskonzepte in einigen der schwierigsten Phasen der Nuklearindustrie, betreute die Sell-Side-Research-Berichterstattung und baute dauerhafte Beziehungen zu institutionellen Anlegern, Analysten und Gläubigern auf. Zu ihren grundlegenden Aufgaben bei Cameco gehörte auch die Projektbuchhaltung für internationale Operationen und Absicherungsgeschäfte, wodurch sie sich fundierte technische Kenntnisse in der Finanzberichterstattung im Rohstoffsektor aneignete.

Nach ihrer Tätigkeit bei Cameco hatte Frau Thomas eine Reihe von Führungs- und Beratungspositionen im Junior-Rohstoffsektor inne, darunter die des Vice President, Corporate Relations bei der UEX Corporation; des Vice President, Investor Relations bei Standard Uranium Ltd.; Vice President, Investor Relations & Business Development bei der MAS Gold Corporation sowie Chief Executive Officer der Riverboat Energy Corp., wo sie das Unternehmen durch den Qualifying Transaction- und RTO-Börsengang bei der Toronto Stock Exchange und der BC Securities Commission führte. Derzeit ist sie als strategische Beraterin für Kincora Copper Limited (TSXV: KCC / ASX: KCC) tätig und berät den President & CEO sowie den Vorstand in Fragen der Finanzierungsstrategie, Initiativen zur Doppelnotierung und M&A.

Frau Thomas verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Vorstand und Unternehmensführung, da sie als Direktorin und Vorsitzende des Prüfungsausschusses der F3 Uranium Corp. (an der TSXV notiertes Uranexplorationsunternehmen), des Institute of Chartered Professional Accountants of Saskatchewan (CPA Saskatchewan) für sechs Jahre sowie des Meadow Lake Tribal Council Industrial Investments Board tätig war.

Frau Thomas hat einen Bachelor of Commerce (Schwerpunkt Rechnungswesen) der University of Saskatchewan und ist Fellow des Canadian Investor Relations Institute (F.CIRI), Chartered Professional Accountant (CPA) sowie Certified Management Accountant (CMA). Zudem hat sie den Canadian Securities Course mit Auszeichnung abgeschlossen.

Frau Thomas kommentierte: REV befindet sich an einem spannenden Wendepunkt, mit einer klar fokussierten Strategie für Helium und natürlichen Wasserstoff, einem starken Aktionärsstamm, der von Herrn Eric Sprott angeführt wird, und einem kompetenten Managementteam, das einen klaren Plan umsetzt. Ich freue mich darauf, zum weiteren Wachstum von REV beizutragen und gemeinsam mit Jordan und dem Vorstand langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Über REV Exploration Corp.

REV ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio an strategischen Bergbau-Assets sowie einer bedeutenden und wachsenden Präsenz in den Sektoren Helium und natürlicher Wasserstoff in Westkanada und im Westen der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat eine 100-prozentige Beteiligung an einer Reihe von PNG-Pachtverträgen entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana erworben, darunter das bohrbereite Aden-Dome-Projekt, und hält 6 Millionen Aktien der MAX Power Mining Corp., die kürzlich in Saskatchewan Kanadas erste Bohrentdeckung von natürlichem Wasserstoff überhaupt gemacht hat.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Leser auf der Website des Unternehmens unter www.REVexploration.com sowie in den kanadischen Regulierungsunterlagen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie uns folgen auf

YouTube: https://www.youtube.com/@REVExploration

Facebook: https://www.facebook.com/REVexploration

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/revexploration/

X: https://x.com/REVexploration

REV Exploration Corp.

Suite 410 - 325 Howe Street

BC, V6C 1Z7

Tel: +1-604-682-7970

info@revexploration.com

www.revexploration.com

Jordan Potts, CEO & Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: info@revexploration.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich des erwarteten Abschlusses der Privatplatzierung, des Zeitpunkts derselben, des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der erwarteten Verwendung der Erlöse, der Weiterentwicklung der Mineralgrundstücke des Unternehmens sowie der zukünftigen Geschäftspläne und Explorationsaktivitäten des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen durch Wörter wie erwartet, plant, geht davon aus, beabsichtigt, glaubt, schätzt, potenziell, Ziel, Strategie, Budget, geplant, könnte, wird, sollte oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung geltenden vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen, der Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, der fortgesetzten Zusammenarbeit von Joint-Venture-Partnern und Interessengruppen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine angekündigten Explorations- und Erschließungspläne umzusetzen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung, einschließlich des Risikos, dass die Finanzierung nicht wie derzeit vorgesehen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden kann; Risiken im Zusammenhang mit behördlichen Genehmigungen; Schwankungen der Rohstoffpreise und an den Finanzmärkten; Risiken, die mit der Mineralexploration und der frühen Erschließungsphase verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, Kostenüberschreitungen, Ausfälle von Ausrüstung, Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung und Unfälle; Risiken in Bezug auf Umwelt, Genehmigungen, Eigentumsrechte und die Anrainer; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; sowie allgemeine wirtschaftliche, politische und Marktbedingungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten abweichen können.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84517

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84517&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7613251098

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.